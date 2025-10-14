Felgyújtották az ukrán drónok a Krím fontos olajtározóját

Egy ukrán biztonsági tisztviselő névtelenül elmondta, hogy az ukrán SZBU hírszerző szolgálat és a katonai különleges erők által indított drónok legalább öt olajtározót találtak el. A forrás szerint a drónok legalább két orosz elektromos alállomást is eltaláltak a félszigeten, amelyet Oroszország 2014-ben foglalt el Ukrajnától – számol be róla a The Guardian.

A feodoszijai terminál körül nagy hőnyomok voltak láthatók a NASA műholdas tűzmegfigyelő szolgálatán, a Firms-en, és a Krím moszkvai kormányzója megerősítette a tüzet.

A felgyújtott olajtározó füstje messziről látszik

Fotó: t.me/Crimeanwind

Ez a Telegram csatorna, a Crimean Wind jelentése szerint: „Mérgező füst száll a város felett, és még Sztarij Krimből is látható. Az égés szaga akár tíz kilométerre is érezhető a tűz helyszínétől” – áll a bejegyzésben.

A jelentések szerint az orosz hatóságok mintegy 830 embert evakuáltak a veszélyes zónából. Ideiglenes szállásközpontokban helyezték el őket, míg néhány lakos rokonokhoz költözött – jelentette az Ukrinform.

Korábbi jelentések szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Különleges Műveleti Erők (SZOF) által üzemeltetett drónok másodszor is csapást mértek a megszállt Krímben található feodoszijai tengeri olajterminálra és számos erőműre. A támadás 11 tárolótartályt rongált meg az olajraktárban.

A feodoszijai terminált támadás érte a múlt héten is. Ukrajna augusztus eleje óta több mint 30 csapást mért orosz energiatermelő létesítményekre, azzal a céllal, hogy akadályozza a Kreml hadigépezetének finanszírozását, és a benzinárak emelkedését is előidézze Oroszországon belül. A Krím azon területek közé tartozik, amelyeket üzemanyaghiány és jegyrendszer sújtott, mivel Oroszország elvesztette finomítói kapacitását az ukrán támadások során.

2024 októberében az olajraktár egy hétig égett. Az idei október 6-i csapást követően a létesítményben a tűz valamivel több mint négy napig tartott.