Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Felgyújtották az ukrán drónok a Krím fontos olajtározóját

mfor.hu

Hétfőn lángra lobbant egy olajterminál Feodoszija városában, az Oroszország által megszállt Krím félszigeten, miután ukrán drónok támadták őket.

Egy ukrán biztonsági tisztviselő névtelenül elmondta, hogy az ukrán SZBU hírszerző szolgálat és a katonai különleges erők által indított drónok legalább öt olajtározót találtak el. A forrás szerint a drónok legalább két orosz elektromos alállomást is eltaláltak a félszigeten, amelyet Oroszország 2014-ben foglalt el Ukrajnától – számol be róla a The Guardian.

A feodoszijai terminál körül nagy hőnyomok voltak láthatók a NASA műholdas tűzmegfigyelő szolgálatán, a Firms-en, és a Krím moszkvai kormányzója megerősítette a tüzet.

A felgyújtott olajtározó füstje messziről látszik
A felgyújtott olajtározó füstje messziről látszik
Fotó: t.me/Crimeanwind

Ez a Telegram csatorna, a Crimean Wind jelentése szerint: „Mérgező füst száll a város felett, és még Sztarij Krimből is látható. Az égés szaga akár tíz kilométerre is érezhető a tűz helyszínétől” – áll a bejegyzésben.

A jelentések szerint az orosz hatóságok mintegy 830 embert evakuáltak a veszélyes zónából. Ideiglenes szállásközpontokban helyezték el őket, míg néhány lakos rokonokhoz költözött – jelentette az Ukrinform.

Korábbi jelentések szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Különleges Műveleti Erők (SZOF) által üzemeltetett drónok másodszor is csapást mértek a megszállt Krímben található feodoszijai tengeri olajterminálra és számos erőműre. A támadás 11 tárolótartályt rongált meg az olajraktárban.

A feodoszijai terminált támadás érte a múlt héten is. Ukrajna augusztus eleje óta több mint 30 csapást mért orosz energiatermelő létesítményekre, azzal a céllal, hogy akadályozza a Kreml hadigépezetének finanszírozását, és a benzinárak emelkedését is előidézze Oroszországon belül. A Krím azon területek közé tartozik, amelyeket üzemanyaghiány és jegyrendszer sújtott, mivel Oroszország elvesztette finomítói kapacitását az ukrán támadások során.

2024 októberében az olajraktár egy hétig égett. Az idei október 6-i csapást követően a létesítményben a tűz valamivel több mint négy napig tartott.

Túlkínálat jöhet az olajpiacon 2026-ban

Túlkínálat jöhet az olajpiacon 2026-ban

Az olajárak nagyot estek idén, és az előrejelzés alapján folytatódhat ez a trend. A közúti közlekedésből eredő üzemanyag-kereslet csökken, de a világ olajkereslete tovább növekszik. 

Trumpnak idealista tervet osztott meg a Gázai Övezet jövőjéről

Hiába a békemegállapodás, bizonytalan a Gázai övezet jövője

Az amerikai elnök terve szerint az átmeneti kormányt egy béketestület felügyelné, amit ő irányít. A térség jövője a tűzszüneti megállapodás után is bizonytalan.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök a Sarm es-Sejkben rendezett közel-keleti békekonferencián

„Szeretjük Viktort”: Trump Orbán Viktorral találkozott a békekonferencián

Az amerikai elnök szerint sokan nem értenek vele egyet, de úgyis csak ő számít igazán. 

Donald Trump túlvan a történelmi aláíráson

Természetesen egyiptomi, katari és török ​​tárgyalópartnereivel együtt, de Izrael és a Hamász képviselői nélkül.

Közös nyilatkozatot írt alá a 4iG az Európai Bizottsággal

A közös nyilatkozatot a felek a mai napon írták alá Tiranában, az EU-Nyugat Balkán Beruházási Fórumon.

A jegelt csádi misszió után tovább építi a magyar kormány Afrikával a kapcsolatait

Magyarország az eddiginél szorosabb együttműködést épít fel az Afrikai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségével (ANOCA), ami a sport mellett a humanitárius és a biztonsági területre is kiterjed majd – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Szabadon engedett izraeli túszok

Az összes élő izraeli túszt elengedte a Hamász

Eközben az izraeli börtönökben fogva tartott palesztinok egy részét is készítik elő a szabadon bocsátásra.

Megkezdte a túszok elengedését a Hamász

Megkezdte a túszok elengedését a Hamász

Az iszlamisták átadták az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén.

Orbán Viktor is részt vesz a közel-keleti békecsúcson

Orbán Viktor is részt vesz a közel-keleti békecsúcson

Donald Trump hívta meg Orbán Viktort.

Ukrajna után Moldova lehet a következő?

Ukrajna után Moldova lehet a következő?

A Kreml szóvivője szerint Moldova súlyos hibát követ el, amivel könnyen Ukrajna sorsára juthat.

