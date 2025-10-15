Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika Európai Parlament Európai Unió Orbán Viktor

Feljelentették Orbán Viktort egy kémszoftveres támadás ügyében

mfor.hu

Daniel Freund szerint vannak arra utaló jelek, hogy a magyar titkosszolgálat támadta a levelezését.     

Büntetőfeljelentést tett Orbán Viktor miniszterelnök ellen Daniel Freund német zöldpárti európai parlamenti (EP) képviselő, miután az EP-választások előtt megpróbálták kémszoftverrel feltörni a levelezését, írja a 24.hu a Politicóra hivatkozva.

A német Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezet által benyújtott feljelentésben – amelyben az „Orbán Viktor és ismeretlenek” kifejezés szerepel – arra kérik a nyugat-németországi Krefeld város államügyészét és a kiberbűnözéssel foglalkozó hatóságokat, hogy indítsák el a vizsgálatot. Az EP-képviselő szerint vannak arra utaló jelek, hogy a magyar titkosszolgálat áll a támadás mögött.

Daniel Freund szerint lehet, hogy a magyar kormány kémkedett utána
Daniel Freund szerint lehet, hogy a magyar kormány kémkedett utána
Fotó: Európai Parlament

A feljelentés részleteket közöl egy e-mailből, amelyet egy magát ukrán diáknak kiadó személy 2024. május végén küldött a képviselő parlamenti e-mail címére. Ebben arra kérték, hogy írjon egy rövid üzenetet, amelyben megosztja „Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásával kapcsolatos meggyőződését”. A levél egy linket is tartalmazott, amelyet a német EP-képviselő nem kattintott le.

Freundot az EP informatikusai figyelmeztették, hogy a link kémszoftvert rejt, amelyet valószínűleg az izraeli Candiru cég készített – a vállalatot az amerikai kormány 2021-ben feketelistára tett az emberi jogok megsértése miatt. Az EP informatikai szakértői szerint a magyar kormány állhat a megfigyelési kísérlet mögött.

A magyar kormány a Politico megkeresésére nem reagált.

Daniel Freund rendszeresen bírálja a magyar kormányt azt hangoztatva, hogy az leépítette a demokráciát és a jogállamiságot.   

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bejelentést tett a NATO-főtitkár

Megerősíti a drónok elleni védekezést a NATO

A NATO számos további intézkedést hoz, amely megerősíti, kibővíti és felgyorsítja a szövetségesek drónok elleni védekezésre való képességét – jelentette ki szerdán Brüsszelben a szervezet főtitkára.

Jó hírt kapott Orbán Viktor Lengyelországból

Jó hírt kapott Orbán Viktor Lengyelországból

A lengyelek többsége az általuk vártnál rosszabbnak tartja a két évvel ezelőtti parlamenti választások nyomán alakult Tusk-kormány munkáját – derül ki a Rzeczpospolita napilapban szerdán közzétett felmérésből.

Ki nem találná, hol tűnt fel megint Szijjártó Péter

Egyik kedvenc helyéről jelentkezett be a miniszter.

Nem jönnek a holttestek, veszélyben a gázai tűzszünet

Nem jönnek a holttestek, veszélyben a gázai tűzszünet

Izrael egyre idegesebb.

Trump már meg is fenyegette a Hamászt

Trump már meg is fenyegette a Hamászt

Akár erővel is lefegyverezné a szervezetet az amerikai elnök.

Még bizonytalan, hogy Magyarország megkapja-e a már felszabadított uniós forrásokat

Még bizonytalan, hogy Magyarország megkapja-e a már felszabadított uniós forrásokat

Jogi szempontból is, de a Magyarországnak járó uniós források szempontjából különösen érdekes ügy tárgyalását tartották az Európai Bíróságon.

Justin McKenzie Smith kezet ráz Sulyok Tamással

Megkezdte működését az Egyesült Királyság új budapesti nagykövete

Miután átadta Sulyok Tamásnak a megbízólevelét, Justin McKenzie Smith megkoszorúzta az Ismeretlen Katona síremlékét a Hősök terén.

A Krím-félsziget

Felgyújtották az ukrán drónok a Krím fontos olajtározóját

Hétfőn lángra lobbant egy olajterminál Feodoszija városában, az Oroszország által megszállt Krím félszigeten, miután ukrán drónok támadták őket.

Túlkínálat jöhet az olajpiacon 2026-ban

Túlkínálat jöhet az olajpiacon 2026-ban

Az olajárak nagyot estek idén, és az előrejelzés alapján folytatódhat ez a trend. A közúti közlekedésből eredő üzemanyag-kereslet csökken, de a világ olajkereslete tovább növekszik. 

Trumpnak idealista tervet osztott meg a Gázai Övezet jövőjéről

Hiába a békemegállapodás, bizonytalan a Gázai övezet jövője

Az amerikai elnök terve szerint az átmeneti kormányt egy béketestület felügyelné, amit ő irányít. A térség jövője a tűzszüneti megállapodás után is bizonytalan.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168