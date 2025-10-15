Feljelentették Orbán Viktort egy kémszoftveres támadás ügyében

Büntetőfeljelentést tett Orbán Viktor miniszterelnök ellen Daniel Freund német zöldpárti európai parlamenti (EP) képviselő, miután az EP-választások előtt megpróbálták kémszoftverrel feltörni a levelezését, írja a 24.hu a Politicóra hivatkozva.

A német Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezet által benyújtott feljelentésben – amelyben az „Orbán Viktor és ismeretlenek” kifejezés szerepel – arra kérik a nyugat-németországi Krefeld város államügyészét és a kiberbűnözéssel foglalkozó hatóságokat, hogy indítsák el a vizsgálatot. Az EP-képviselő szerint vannak arra utaló jelek, hogy a magyar titkosszolgálat áll a támadás mögött.

Daniel Freund szerint lehet, hogy a magyar kormány kémkedett utána

Fotó: Európai Parlament

A feljelentés részleteket közöl egy e-mailből, amelyet egy magát ukrán diáknak kiadó személy 2024. május végén küldött a képviselő parlamenti e-mail címére. Ebben arra kérték, hogy írjon egy rövid üzenetet, amelyben megosztja „Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásával kapcsolatos meggyőződését”. A levél egy linket is tartalmazott, amelyet a német EP-képviselő nem kattintott le.

Freundot az EP informatikusai figyelmeztették, hogy a link kémszoftvert rejt, amelyet valószínűleg az izraeli Candiru cég készített – a vállalatot az amerikai kormány 2021-ben feketelistára tett az emberi jogok megsértése miatt. Az EP informatikai szakértői szerint a magyar kormány állhat a megfigyelési kísérlet mögött.

A magyar kormány a Politico megkeresésére nem reagált.

Daniel Freund rendszeresen bírálja a magyar kormányt azt hangoztatva, hogy az leépítette a demokráciát és a jogállamiságot.