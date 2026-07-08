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Fellélegezhet Orbán Viktor az ítélet után? Visszakapja régi szövetségesét

mfor.hu

Ezt a nagy megmérettetést a világért sem hagyná ki, úgy tűnik.

Marine Le Pen elindul a 2027-es francia elnökválasztáson. Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök politikai síkon közeli partnere a francia politikusnak. Le Pen az ellenzéki Nemzeti Tömörülés vezetője kedd este jelentette be a friss hírt, néhány órával azután, hogy ugyan a párizsi fellebbviteli bíróság

  • bűnösnek találta az európai parlamenti juttatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben, de hatályon kívül helyezte közhivatal viseléstől való eltiltását.

Bűnös, de ártatlan, nyomkövető nélkül

Az immáron négyszeres elnökjelölt azt is bejelentette, hogy a legmagasabb jogi szervnél, a „Semmítőszéknél” felülvizsgálati kérelmet nyújt be, ami

felfüggeszti a párizsi fellebbviteli bíróság keddi ítéletének hatályát.

Az ellenzéki politikust három év börtönbüntetésre ítélték, amelyből két év felfüggesztett, az egy év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel, elektromos nyomkövető viselése mellett.

Le Pen továbbra is versenghet a hatalomért, amit ki is használ
Le Pen továbbra is versenghet a hatalomért, amit ki is használ
Fotó: DepositPhotos

Elektronikus nyomkövető nélkül fogok kampányolni”- tette hozzá az elnökválasztáson negyedik alkalommal induló, 57 éves ellenzéki politikus.

A TF1 kereskedelmi híradójában adott interjúban ismételten ártatlannak vallotta magát a hűtlen kezelés vádjában. A francia szélsőjobboldal vezetőjét a bíróság 45 hónapra eltiltotta a közügyektől, de ebből 30 hónapot felfüggesztett. Mivel a 2025 márciusában meghozott elsőfokú ítéletben az eltiltás azonnal végrehajtandó volt, a Marine Le Penre kiszabott 15 havi eltiltás időtartama mostanra véget ért.

Mellékbüntetésként 100 ezer eurós (35 millió forint) pénzbírsággal is sújtották a Nemzeti Tömörülés jelenlegi nemzetgyűlési frakcióvezetőjét. (MTI)

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