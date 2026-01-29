Fellélegezhetünk? Remek hírt közölt a dán külügyminiszter

2p
„Nagyon konstruktívnak” nevezte Dánia külügyminisztere az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat Grönland jövőjéről.

Lars Løkke Rasmussen az Európai Unió külügyminisztereinek brüsszeli találkozójára érkezve azt nyilatkozta újságíróknak, hogy a szigetországról szóló egyeztetések „újra a helyes pályára kerültek”. Hozzátette: az Egyesült Államok, Grönland és Dánia között szerdán Washingtonban tartott megbeszélések „jól sikerültek”.

A tárgyalások célja az volt, hogy megoldják azt a diplomáciai válságot, amelyet Donald Trump amerikai elnök ismételt fenyegetései váltottak ki a hatalmas területű, ám ritkán lakott sarkvidéki szigettel kapcsolatban – számol be róla a CNBC.

„Nagyon konstruktív volt a légkör és a hangnem, és új találkozókat is tervezünk” – mondta Rasmussen.

„Nem arról van szó, hogy a dolgok megoldódtak volna, de most visszatértünk ahhoz a ponthoz, amiben két héttel és egy nappal ezelőtt Washingtonban megállapodtunk. Azután volt egy nagy kitérő. A helyzet eszkalálódott, de most ismét a helyes úton járunk”

– fogalmazott.

„Nem vonhatunk le végső következtetéseket, de ma egy kicsit optimistább vagyok, mint egy héttel ezelőtt” – tette hozzá.

Trump meghátrált a vámok ügyében?

A múlt héten Donald Trump bejelentette, hogy február 1-jétől mégsem vet ki újabb, 10 százalékos vámokat azon 8 európai országgal szemben, amelyek ellenzik a Dánia fennhatósága alá tartozó, de önálló önkormányzattal és saját miniszterelnökkel rendelkező Grönland területe feletti átvételt.

Trump a Truth Socialön azt írta, hogy rendelkezik „egy jövőbeli megállapodás keretrendszerével” Grönland kapcsán, majd később a CNBC-nek azt mondta, hogy megvan „a koncepciója” egy ilyen megállapodásnak. Amiről egyelőre igen keveset lehet tudni a nyilvánosságban.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán azt mondta, hogy a Grönland jövőjéről szóló tárgyalásokat „nagyon professzionális, egyenes módon” fogják lefolytatni, és azok végül pozitív eredménnyel zárulnak.

„Jelenleg jó helyzetben vagyunk” – nyilatkozta Rubio. „Úgy gondolom, hogy rendelkezésre áll egy olyan folyamat, amely mindenki számára kedvező kimenetelhez vezet majd. Az elnök Grönland iránti érdeklődése egyértelmű, ez nemzetbiztonsági érdek.”

