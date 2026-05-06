Fellélegzettt a szoros, Trump békülékeny

Azonnali hatállyal visszavonta Irán partjaihoz közeli hajóit Trump döntésére az amerikai haderő.

Donald Trump amerikai elnök néhány órával ezelőtti tájékoztatása szerint:

az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta döntését.

 

„Óriási előrelépés történt egy teljes és végleges megállapodás felé Irán képviselőivel, egyetértettük abban, hogy miközben a blokád teljes mértékben fennmarad, addig a Szabadság Projekt (a hajók mozgása a Hormuzi-szoroson keresztül) rövid időre szünetel, hogy meglássuk a megállapodás véglegesíthető és aláírható-e” – írta Donald Trump.

 

 

Már többen meghaltak

Az elnök hozzátette, hogy döntésében szerepet játszott Pakisztán és egyéb országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker. Donald Trump vasárnap jelentette be, hogy hétfőtől az Egyesült Államok hadereje Szabadság Projekt (Project Freedom) néven műveletet indít, amelynek keretében védelmet és kíséretet biztosítanak a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajók számára, amelyek a közlekedési útvonal zárlata miatt az elmúlt több mint két hónapban az Arab-öböl vizein rekedtek.

Marco Rubio külügyminiszter kedden a Fehér Ház sajtótájékoztatóján többi között arról beszélt, hogy összesen csaknem 23 ezer tengerész tartózkodik a veszteglő hajók fedélzetén, közülük 10-en a kialakult helyzettel összefüggésben vesztették életüket. (MTI)

 

Lavrov-Rubio tárgyalás történt a tervezett tűzszünet kapujában

Telefonon vette fel a kapcsolatot egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter – közölte kedd este az orosz diplomáciai tárca.

Az Egyesült Államok szerint úgy tart még a tűzszünet a Közel-Keleten, hogy közben vannak tűzharcok

Az amerikai hadsereg „pusztító tűzerejével” néznek szembe azok az iráni erők, amelyek megtámadják a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat vagy amerikai egységeket – közölte Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban.

Nyakunkon a tervezett tűzszünet, de nem csitulnak a harcok az orosz-ukrán háborúban

Csoportos csapást mért ukrán hadiüzemekre és az üzemanyag-energetikai komplexum katonai célokra használt létesítményeire az orosz hadsereg – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

Moszkva tömegmészárlással fenyeget, Kijev tűzszünetet jelentett be

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-9-ére győzelem napi tűzszünetet hirdetett.

Korlátozták az orosz hatóságok több előfizető mobilinternet-hozzáférését a náci Németország feletti második világháborús győzelem évfordulója alkalmából május 9-én tartandó katonai parádé előtt – közölte a Kreml kedden.

A tűzszünet előtti éjszaka is gyilkolták a civileket az orosz drónok Ukrajnában

Az orosz hadsereg 11 ballisztikus rakétával, valamint 164 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek, Poltava megyében egy gázellátó létesítményt ért találatban az eddigi adatok szerint négy ember meghalt, és több mint 30-an megsebesültek – jelentették katonai és helyhatósági források.

Megsemmisített több iráni hajót az Egyesült Államok flottája a Hormuzi-szorosban

Az amerikai erők a Hormuzi-szorosban hétfőn megsemmisítettek több iráni felfegyverzett gyorsjárású kishajót, amelyek lövéseket adtak le egy dél-koreai teherhajóra – közölte az amerikai elnök.

Moszkva tömeges válasz-rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket – közölte hétfő este az orosz védelmi minisztérium.

Rudy Giulianit kritikus állapotban vitték kórházba.  

Az amerikai elnök tengerészeti védelmet ígért a Hormuzi-szorosban, már az éhínség elől is menekülő hajósoknak.

