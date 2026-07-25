2p
Külpolitika

Felmentették a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét

mfor.hu

Felmentették pénteken tisztségéből a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) szexuális visszaéléssel gyanúsított főügyészét, Karim Khant – közölték diplomáciai források New Yorkban.

A tájékoztatás szerint a tagállamok 125 tagú közgyűlésén mintegy 80 tag szavazta meg a június 9-én már felfüggesztett brit jogász végleges menesztését hivatalából. A tagok titkos szavazással, az abszolút többség elve alapján döntöttek a kérdésben.

A döntés egy több mint másfél évig tartó vizsgálat nyomán született, amelyet az ENSZ belső ellenőrzési szolgálata (OIOS) folytatott le egy, a főügyész ellen felhozott szexuális zaklatási ügyben.

A brit jogászt 2024-ben egy közeli munkatársa vádolta meg azzal, hogy hosszabb időn keresztül zaklatta, illetve beleegyezése nélküli szexuális cselekményekre kényszerítette. Khan minden vádat visszautasít.

Szexuális visszaéléssel gyanúsítják, ő hamisnak tartja a vádakat
Szexuális visszaéléssel gyanúsítják, ő hamisnak tartja a vádakat
Fotó: Wikimedia Commons/Ministerie van Buitenlandse Zaken/Raoul Somers

Sajtóértesülések szerint az ENSZ vizsgálata „ténybeli alapot” talált a vádakhoz, és tanúvallomások is alátámasztották a panaszos állításait. Ugyanakkor három bíró külön jelentése arra a következtetésre jutott, hogy a bizonyítékok nem elegendőek a vádak kétséget kizáró bizonyításához.

Az 56 éves Karim Khan 2021 óta töltötte be a főügyészi tisztséget. Egyebek között azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy letartóztatási parancsot kezdeményezett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt a Gázai övezeti háborúval kapcsolatban. (Ezzel párhuzamosan számos emberi jogi szervezet népirtásnak tartja Izrael gázai háborúját. Az izraeli kormány visszautasítja a vádakat – a szerk.) 

Tavaly májusban önkéntes szabadságra vonult az ellene indult vizsgálat lezárásáig. Ő volt az első ICC-főügyész, akit a bíróság felügyeleti szerve hivatalosan felfüggesztett.

Az ICC alapító szerződéséhez 125 állam csatlakozott, köztük valamennyi európai uniós tagállam. Az Egyesült Államok, Oroszország és Izrael nem tagja a testületnek.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Zelenszkij

Dühbe gurult Zelenszkij, sajátjait is hibáztatja egy súlyos orosz csapás miatt

Nem lett volna szabad megtartani a kijevi régióban azt a védelmi ipari rendezvényt, amelyen egy ballisztikus rakétával mért orosz csapásban pénteken tízen életüket vesztették és mintegy százan megsebesültek – szögezte le Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esti videóüzenetében.

A lengyel szejm.

Két részre szakadt a legnagyobb lengyel ellenzéki párt: tömegesen távoznak a képviselők a PiS-ből

Súlyos belső válság rázza meg a Jog és Igazságosság (PiS) pártot, miután a Jaroslaw Kaczynski által kiadott ultimátumot követően több mint 30 parlamenti képviselő távozott az alakulatból. A pártszakadás hátterében a korábbi miniszterelnök, Mateusz Morawiecki új kezdeményezése és a 2027-es választási stratégia körüli éles viták állnak.

Kína 14 európai vállalatra vezetett be exporttilalmat az új uniós szankciókra válaszul

Kína 14 európai vállalatra vezetett be exporttilalmat az új uniós szankciókra válaszul

Azonnali hatállyal megtiltotta Peking a kettős felhasználású termékek értékesítését 14 európai uniós cég számára. A lépés válasz az EU 21. szankciós csomagjára, amelyben kínai vállalatokat is korlátozások alá vontak. Brüsszel magyarázatot vár a kínai döntésre.

Újabb vámokat vetett ki Donald Trump, az Európai Unió is kapott belőle

Újabb vámokat vetett ki Donald Trump, az Európai Unió is kapott belőle

Az intézkedést azzal indokolja, hogy az Egyesült Államok betartatja a kényszermunkával előállított termékek importtilalmát, más országok viszont nem.

Ukrajnáról is tárgyalt az amerikai és az orosz külügyminiszter, Görögország az új bot a küllők között?

Ukrajnáról is tárgyalt az amerikai és az orosz külügyminiszter, Görögország az új bot a küllők között?

Az ukrajnai rendezés lehetőségéről is tárgyalt Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter Manilában – közölte csütörtökön az orosz külügyi tárca. Eközben hamarosan elfogadhatják az Európai Unió 21. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, információk szerint még Görögországgal kell kompromisszumra jutni.

Új offenzívákat indítana az ukrán hadsereg

Ellentámadásokat és új, orosz területen indított műveleteket jelentett be szerdán Mihajlo Drapatij, Ukrajna új katonai vezetője. 

Nem csak a fociban vehetnénk példát erről a nagy uniós országról

Spanyolország labdarúgásban ismét a csúcsra ért, emellett kulturálisan, politikailag és részben gazdaságilag is progresszívnak és sikeresnek tűnik.

Megvan, kivel vitetné el a nagy balhét Zelenszkij

Megvan, kivel vitetné el a nagy balhét Zelenszkij

De nem biztos, hogy ez elég lesz a tüntetőknek.

Rekordszintre nőtt Kína kőolaj- és földgáztermelése 2025-ben

Rekordszintre nőtt Kína kőolaj- és földgáztermelése 2025-ben

Nem állnak meg itt: 2026-ban új stratégiai kutatási és kitermelési program indul. 

Zelenszkijék megint egy rakás pénzhez jutnak, persze hitelből

Zelenszkijék megint egy rakás pénzhez jutnak, persze hitelből

Már meg is született erről a döntés az érintett nemzetközi szervezetnél.

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI


Ugyanazt az Excel-táblát másolgatják.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG