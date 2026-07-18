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Felmérték, hogy mennyire bíznak a magyarok a NATO-ban, Putyinban és Zelenszkijben

mfor.hu

Miközben a NATO támogatottsága Magyarországon húszéves rekord közelébe emelkedett, Volodimir Zelenszkijben csak minden ötödik magyar bízik, a Fidesz-szavazók pedig még az európai populista pártok hívei közül is kiemelkedően pozitívan viszonyulnak Vlagyimir Putyinhoz – derül ki egy friss közvélemény-kutatásból. A vizsgált országok közül egyedül Magyarországon jellemző, hogy az idősebbek kedvezőbben ítélik meg Oroszországot, mint a fiatalok.

Néhány nappal azelőtt, hogy az ankarai NATO-csúcson Magyar Péter miniszterelnök egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és bejelentette, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak, megjelent egy új felmérés, amely megmutatta, miként gondolkodnak a magyarok a háború főszereplőiről – számol be róla a 24.hu.

A washingtoni Pew Research Center február és május között 37 országban összesen 45 658 felnőttet kérdezett meg a NATO-ról, Oroszországról, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök és Zelenszkij megítéléséről. A felmérés szerint a NATO-t a legtöbb tagállamban kedvezően látják, és a leginkább NATO-párti országok között Magyarország is ott van.

A magyarok 72 százaléka pozitívan vélekedik a katonai szövetségről, amivel a vizsgált tagállamok között a negyedik helyen állunk Lengyelország (78 százalék), Svédország (74 százalék) és Németország (73 százalék) mögött. A Pew Research szerint a NATO iránti szimpátia Magyarországon jelenleg az elmúlt két évtized legmagasabb szintjén vagy annak közvetlen közelében van.

A NATO-val kapcsolatos vélemények az egyes tagországokban
A NATO-val kapcsolatos vélemények az egyes tagországokban
Fotó: Pew Research

Oroszországot többségében elutasítják a magyarok

Különösen látványos a változás ahhoz képest, hogy 2019-ben még csak 48 százalék volt a kedvező vélemények aránya. Ez 2022-ben 63, 2024-ben 67, tavaly 68, az idén pedig 72 százalékra emelkedett. A legerősebb támogatók a fiatalok: a 18–34 éves korosztály 87 százaléka pozitívan viszonyul a szövetséghez, míg az 50 év felettiek körében 64 százalék ez az arány.

Az eredmény egyben visszaigazolni látszik azt az üzenetet is, amelyet Magyar Péter az ankarai NATO-csúcsra érkezve fogalmazott meg, amikor azt mondta: „a magyarok hisznek a NATO erejében és egységében”, és Magyarország egy „konstruktív, megbízható szövetséges” kíván lenni.

A felmérés szerint a magyarok 61 százaléka kedvezőtlenül, 35 százaléka kedvezően vélekedik Oroszországról.

Ez valamelyest kedvezőbb kép Moszkva számára, mint amit a legtöbb nyugat-európai országban mértek. Tavaly például a lengyeleknek mindössze 9, a svédeknek pedig 6 százaléka tekintett pozitívan Oroszországra. A Pew ugyanakkor egy sajátos magyar jelenségre is felhívja a figyelmet:

a vizsgált országok közül egyedül Magyarországon fordul elő, hogy az idősebbek pozitívabban viszonyulnak Oroszországhoz, mint a fiatalok. Az 50 év felettiek 44 százaléka kedvezően vélekedik az országról, míg a 18–34 évesek körében ez az arány mindössze 19 százalék.

Azok aránya az egyes életkori csoportokban, akik jó véleménnyel vannak Oroszországról
Azok aránya az egyes életkori csoportokban, akik jó véleménnyel vannak Oroszországról
Fotó: Pew Research

Minden harmadik magyar bízik Putyinban

Vlagyimir Putyin megítélése alig változott az előző évhez képest. Míg a tavalyi felmérésben a magyarok 32 százaléka mondta azt, hogy bízik az orosz elnök világpolitikai döntéseiben, idén ez az arány 33 százalék.

A 66 százalékos bizalmatlanság ugyan többséget jelent, de nemzetközi összehasonlításban a magyar adat továbbra is viszonylag magas. Görögországban 35, Törökországban 39 százalék bízik Putyinban, miközben Németországban csak 15, Franciaországban 16, az Egyesült Királyságban 15, Lengyelországban pedig mindössze 4 százalék.

A tavalyi, a 24.hu által is bemutatott kutatás már rámutatott, hogy még az európai jobboldali populista pártok szavazói között is kiemelkedően erős a Fidesz-szimpatizánsok bizalma Putyinban. Akkor a Fidesz támogatóinak 58 százaléka nyilatkozott pozitívan az orosz elnökről, ami a görög ultranacionalista Görög Megoldás támogatói mellett a legmagasabb arány volt Európában.

Az idei adatok szerint ez tovább nőtt: a Fidesz támogatóinak már 63 százaléka bízik Putyinban, míg a nem Fidesz-szavazóknál csupán 7 százalék ez az arány. Az 56 százalékpontos különbség a legnagyobb a vizsgált európai populista pártok között. Összehasonlításképpen: a német AfD esetében 43, a görög Görög Megoldásnál 30 százalékpontos eltérést mértek a támogatók és nem támogatók között.

Zelenszkij továbbra is rendkívül népszerűtlen Magyarországon

A legérdekesebb eredmény ugyanakkor talán Zelenszkijhez kapcsolódik. Az ukrán elnökben a magyarok mindössze 20 százaléka bízik, miközben 78 százalékuk nem. Tavaly még 23 százalékos volt a bizalmi indexe, vagyis egy év alatt tovább romlott a megítélése.

A kép összhangban van a Policy Solutions két évvel ezelőtti kutatásával is, amely szerint Zelenszkij a magyarok körében már megközelítőleg ugyanolyan népszerűtlen külföldi vezetőnek számított, mint Vlagyimir Putyin. A NATO-tagállamok közül csak Görögország mutat hasonló képet: ott 23 százalék bízik, 75 százalék pedig nem bízik az ukrán államfőben. Törökországban 21 százalék a bizalmi arány.

A kontraszt különösen nagy Észak- és Nyugat-Európában. Svédországban 83 százalék bízik Zelenszkijben, az Egyesült Királyságban 68 százalék, Hollandiában 67 százalék, Kanadában 65 százalék, Németországban pedig 60 százalék. Még Lengyelországban is lényegesen jobb a megítélése, noha ott már erősen megosztott a közvélemény: 46 százalék bízik, 48 százalék pedig nem bízik benne.

Globális kérdésekben Magyarországon a legmélyebb a politikai szakadék

A Pew a kutatásban külön vizsgálta a jobboldali populista pártok támogatóit, és azt, hogyan viszonyulnak külpolitikai kérdésekhez. Magyarországról ebbe az összevetésbe a Fidesz került be.

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy Magyarországon a legnagyobbak közé tartoznak a politikai táborok közötti különbségek Oroszország, Vlagyimir Putyin, Volodimir Zelenszkij és a NATO megítélésében. A Fidesz támogatói lényegesen pozitívabban viszonyulnak Oroszországhoz és Putyinhoz, miközben kritikusabbak Zelenszkijjel és a NATO-val szemben, mint azok, akik nem támogatják a pártot.

A különbség Zelenszkij esetében is látványos: a Fidesz támogatói közül mindössze 4 százalék bízik az ukrán elnökben, míg a párt nem támogatói körében 34 százalék ez az arány.

A kutatás végső soron egy sajátos magyar paradoxonra mutat rá: miközben a NATO támogatottsága húszéves rekord közelébe emelkedett, Zelenszkij megítélése a legalacsonyabbak közé tartozik a szövetséges országok között, Putyiné pedig továbbra is jóval kedvezőbb, mint Nyugat-Európa nagy részén.

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