2p
Külpolitika Donald Trump Ukrajna

Feloldja a zárolást Washington: Ukrajna hozzáférhet a korábban megszavazott amerikai támogatáshoz

mfor.hu

Az Egyesült Államok ismét megnyitja a pénzcsapot Ukrajna előtt: a Donald Trump vezette adminisztráció hozzáférhetővé teszi a korábban megszavazott, mintegy 400 millió dolláros támogatási keretet, amelynek felhasználása a kijevi beszerzési döntésektől függ.

A Donald Trump vezette amerikai adminisztráció engedélyezi Ukrajna számára, hogy felhasználja a kongresszus által korábban jóváhagyott, mintegy 400 millió dollár értékű támogatási keretet. A döntést Pete Hegseth hadügyminiszter jelentette be a képviselőház egyik bizottsági meghallgatásán. A Pentagon vezetője kérdésre válaszolva közölte: a forrás immár hozzáférhető Kijev számára.

A meghallgatáson felszólaló Jay Hurst, a védelmi minisztérium számviteli vezetője megerősítette, hogy az összeget ténylegesen el lehet költeni. Hozzátette ugyanakkor, hogy a támogatás konkrét felhasználásának ütemezése attól függ, Ukrajna milyen beszerzésekről dönt.

„Az, hogy a segítség mikor jut el Ukrajnába, nagymértékben azon múlik, milyen eszközöket vásárolnak a rendelkezésre álló forrásból” – fogalmazott Hurst, aki azt is jelezte: a döntések során kikérik az amerikai hadsereg európai parancsnokságának szakmai véleményét.

A mostani lépés azt jelenti, hogy a korábban politikai vagy adminisztratív okokból nem mozgósított támogatási keret ismét aktiválódik, ami újabb lehetőséget biztosíthat Ukrajna számára a hadászati és védelmi képességek megerősítésére.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump: hamarosan megoldás születhet az orosz–ukrán háború lezárására

Donald Trump szerint a közeljövőben előrelépés történhet az orosz–ukrán háború lezárása ügyében. Az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt, miután közlése szerint telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Érdekesen látja az iráni háborút az amerikai hadügyminiszter

Az amerikai haderő készen áll felújítani az Irán elleni katonai csapásokat – jelentette ki Pete Hegseth hadügyminiszter szerdán.

Magyar Péter jó híreket kapott az uniós forrásokról

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.  

Ursula von der Leyen nagyon aggódik az iráni helyzet miatt

A közel-keleti konfliktus következményei hónapokig, sőt akár évekig is érezhetők lehetnek – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.  

Brüsszel

Migránscsempészet, üzemanyagárak, kiskereskedelmi adó – lépett Brüsszel Magyarországgal szemben

Hat kötelezettségszegési eljárás esetében hozott döntést szerdán Magyarországgal szemben az Európai Bizottság.

ukrán hadsereg

Súlyos emberhiánnyal küzd az ukrán hadsereg, már sorozótiszteket is megtámadnak

Az emberhiány túlterheli a fronton szolgáló egységeket, ami apátiához vezet.

„Kéne egy kis pénz, áruljunk fegyvert” – gondolhatták Zelenszkijék

Nekik most úgyis sok van. 

Nem akárhogy vette be az uralkodó az amerikai törvényhozás épületét

Nagyon lelkesen fogadták a királyt az államokban.

Az Egyesült Arab Emírségek kilép az OPEC-ből

Az Egyesült Arab Emírségek kilép a Kőolajexportáló Országok Szervezetéből (OPEC), valamint az OPEC+ -ból is – közölte kedden az emírségek energiaügyi minisztere.

Körvonalazódik az időpont a Magyar Péter-Zelenszkij találkozóra?

A leendő miniszterelnök beregszászi találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkijjel.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG