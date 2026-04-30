Feloldja a zárolást Washington: Ukrajna hozzáférhet a korábban megszavazott amerikai támogatáshoz

A Donald Trump vezette amerikai adminisztráció engedélyezi Ukrajna számára, hogy felhasználja a kongresszus által korábban jóváhagyott, mintegy 400 millió dollár értékű támogatási keretet. A döntést Pete Hegseth hadügyminiszter jelentette be a képviselőház egyik bizottsági meghallgatásán. A Pentagon vezetője kérdésre válaszolva közölte: a forrás immár hozzáférhető Kijev számára.

A meghallgatáson felszólaló Jay Hurst, a védelmi minisztérium számviteli vezetője megerősítette, hogy az összeget ténylegesen el lehet költeni. Hozzátette ugyanakkor, hogy a támogatás konkrét felhasználásának ütemezése attól függ, Ukrajna milyen beszerzésekről dönt.

„Az, hogy a segítség mikor jut el Ukrajnába, nagymértékben azon múlik, milyen eszközöket vásárolnak a rendelkezésre álló forrásból” – fogalmazott Hurst, aki azt is jelezte: a döntések során kikérik az amerikai hadsereg európai parancsnokságának szakmai véleményét.

A mostani lépés azt jelenti, hogy a korábban politikai vagy adminisztratív okokból nem mozgósított támogatási keret ismét aktiválódik, ami újabb lehetőséget biztosíthat Ukrajna számára a hadászati és védelmi képességek megerősítésére.