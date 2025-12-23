Felszálltak a lengyel harci gépek az orosz támadás miatt

2p
Orosz támadás érte kedden hajnalban Ukrajna energetikai infrastruktúráját. Sajtóbeszámolók szerint ez többek között áramkiadásokat eredményezett.

Lengyelország erre válaszul repülőgépeket indított, hogy a légterét védje az Ukrajna nyugati része ellen indult orosz támadások közepette.

Reuters azt írta, hogy világidő szerint hajnali 6:20-kor szinte egész Ukrajna területén légvédelmi riadó volt érvényben. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a főváros Szvjatoszynszkij negyedében ablakokat rongált meg a lakóházak közelében lehulló törmelék. Az energiaügyi minisztérium közölte, hogy számos megyében, köztük Kijevben és a környező régióban rendkívüli áramszünetet rendeltek el, miután Oroszország ismét megtámadta az ukrán energiatermelő létesítményeket.

A közel négy éve tartó háború alatt Oroszország ismétlődően csapásokat mér Ukrajna villamosenergia-hálózatára és energetikai létesítményeire, különösen igaz ez a téli hónapokra. Az oroszok így próbálnak zavart okozni például a lakossági fűtésben, de nyomást gyakorolnak a gazdaságra, a logisztikára és külön a fővárosra is.

Lengyelország kedden közölte, hogy lengyel és szövetséges repülőgépeket vetettek az ország légterének védelmében, miután orosz légicsapások érték Ukrajna Lengyelországgal határos területeit. A lengyel hadműveleti parancsnokság az X-en közölte:

Ezek az intézkedések megelőző jellegűek, amelyek a légtér biztosítását és védelmét célozzák.

Guardian szerint az orosz fegyveres erők hétfőn késő este Ukrajna fekete-tengeri kikötővárosát, Odesszát támadták. Az egyik ilyen támadás az odesszai régió kikötői és energetikai infrastruktúráját célozta, ami tűzvészt okozott egy nagyobb kikötőben és megszakította több tízezer ember áramellátását. Emberi áldozatokról nem érkezett jelentés. Az egyre intenzívebb támadásokról itt írtunk:

Ki is akar békét? Kijev és Moszkva teljesen máshogy látják az amerikai tárgyalásokat

Amerikai tisztségviselők a hétvégén Miamiban tárgyalásokat folytattak ukrán és európai delegációkkal, és Floridában külön megbeszéléseket tartottak orosz képviselőkkel is.

Elvághatják Ukrajnát a Fekete-tengertől?

Egyre durvábban támadják Odesszát az oroszok.

Donald Trump megint bejelentett valami nagyot

Soha nem látott méretű hadihajókból álló amerikai flotta építését jelentette be Donald Trump elnök hétfőn.

Rejtély, hogyan vehetné meg a Mol a szerb NIS-t, miközben orosz kapcsolatai vannak

Hiába érdeklődne két állami nagyvállalat a Szerb Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz részvénycsomagja iránt, az Egyesült Államok kikötötte, hogy az új tulajdonosnak nem lehetnek orosz kapcsolatai.

Az EU kész tovább növelni a Moszkvára nehezedő nyomást

Jövő év július 31-éig hosszabbította meg az Európai Tanács az Oroszországgal szembeni szankciókat. Jelezték: szükség esetén újabb szankciókat is bevezethetnek.

Robbanás ölt meg egy orosz altábornagyot Moszkvában

Még vizsgálják, mi történt pontosan.

Konstruktívan tárgyaltak az ukránok és az amerikaiak

Már csak az oroszokat kéne kicsit ösztökélni a békéhez vezető úton?

Trump embere szerint háborús uszítás, hogy Putyin az Európai Uniót is megtámadná

Állítanak valamit a Reuters forrásai, és állít valamit Tulsi Gabbard, aki Donald Trump kormányában a nemzetbiztonsági szervek felügyeletéért felel.

Újabb telepeket hoz létre Izrael, hiába ellentétes a nemzetközi joggal

19 új zsidó telep létrehozását engedélyezte az izraeli kormány a megszállt Ciszjordániában, jelentette be vasárnap Bezalel Smotrich izraeli pénzügyminiszter, aki a Telepesügyi Hivatalt is felügyeli.

Amerikai javaslat érkezett: tárgyalóasztalhoz ülhet Oroszország és Ukrajna?

Vasárnap is folytatódnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Oroszország között a floridai Miami városában.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

