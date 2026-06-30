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Külpolitika Egyesült Államok

Fenntartotta a születési jogon járó állampolgárság intézményét az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága

mfor.hu

Hiába szerette volna Donald Trump az állampolgárságot korlátozni. 

Fenntartotta a születési jogon járó állampolgárság intézményét az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága, és elutasította Donald Trump elnök jogkorlátozásra irányuló törekvését kedden – írta az MTI. 

A bírói tanács szerint az alkotmány 14. kiegészítésének állampolgárságról szóló cikkelye világosan rendelkezik. „Az Egyesült Államokban törvénytelenül vagy átmenetileg tartózkodó szülők gyermekei is alanyai a jogszabálynak, és így születésükkor állampolgárrá válnak a tizennegyedik kiegészítés állampolgársági cikkelyének hatálya alapján” – olvasható a Legfelsőbb Bíróság rendelkezésében, amelyben azt is kimondták, hogy egy személy állampolgársági státusza nem függ szüleinek állampolgársági helyzetétől.

Donald Trump elnök a 2025 januári hivatalba lépését követően első intézkedései között írta alá a születési jogon járó állampolgárság korlátozásáról szóló rendeletet, amellyel az illegálisan vagy átmeneti ideig az Egyesült Államokban tartózkodó külföldi szülők gyermekét kizárta a törvény hatálya alól.

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