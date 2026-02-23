Fenyegetőzik a magyar kormány, ezt üzenték Zelenszkijnek és az Európai Uniónak

Azután, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket, amin keresztül Magyarország és Szlovákia kapná az orosz olajszállítmányokat, a magyar kormány blokkolja a 20. szankciós csomag és az Ukrajnának nyújtandó kölcsön elfogadását a háború kitörésének kedden esedékes, negyedi évfordulója előtt.

A magyar kormány semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a Barátság vezetéken – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

Kijelentette, Mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába, addig semmilyen döntéshez nem vagyunk hajlandók itt Brüsszelben hozzájárulni, ami az ukránoknak kedvező vagy az ukránoknak fontos lenne" – szögezte le.

„Úgyhogy sem a hadikölcsönhöz nem férhetnek hozzá, sem nem lesz huszadik szankciós csomag egészen addig, amíg szórakoznak velünk az energiaellátásunk tekintetében”

- tette hozzá. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ezért a tanácsülésen „nagy csata” várható.