Ferenc pápa temetésére kétszázezer embert várnak

A Vatikán közölte, hogy Ferenc pápa halotti ruházata nem az alkalomra készült, akarata szerint, korábban használt darabokkal temetik el. Koporsója is díszítés nélküli, egyszerű fakoporsó.

Ferenc pápát nyitott koporsóban ravatalozzák fel. Fején fehér püspöki süveg látható, vörös miseruhába öltöztették, vállán a pallium, fehér gyapjúszalag. Kezébe fekete színű rózsafüzért helyeztek. Kezén ezüstgyűrű, amelyet már argentínai bíborosként is viselt.

A szertartást a kamarás-bíboros Kevin Farrell vezeti, aki a Szent Márta-ház kápolnájában és a bazilika főoltáránál is megszenteli Ferenc pápa földi maradványait. A bíborosok imádkozó menetét a Szent Péter térre reggel óta gyülekező hívek kísérik. A bazilikát tizenegy órától nyitják meg a hívek előtt, akik szerdán éjfélig róhatják le kegyeletüket.

Törő András, a római Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora is részt vesz a szertartáson – mondta. A koporsó végighalad a Szent Márta-ház előtti téren, a vatikáni kertek egy részén és az úgynevezett Harang kapun viszik ki a Szent Péter térre, ahol a bazilika főkapuján át viszik be a bazilikába.

A felravatalozott Ferenc pápától a szombati temetésig lehet búcsút venni a bazilikában szerdán délelőtt 11 és éjfél, csütörtökön reggel 7 és éjfél, pénteken reggel 7 és este 7 között. Méltóságok már előző nap búcsút vehettek az előző egyházfőtől, köztük Sergio Mattarella olasz államfő is ellátogatott a Vatikánba.

