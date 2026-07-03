Férfinak maszkírozott ukrán nő robbanthatott Monacóban

Férfinak maszkírozott ukrán nő lehet az elkövetője a monacói, Vadim Jermolajev ukrán milliomos lakásánál elkövetett robbantásos merényletnek – jelentette be a városállam ügyészhelyettese pénteken, hozzátéve, hogy a gyanúsított vélhetően nem egyedül cselekedett.

Morgan Raymond elmondta, hogy a 39 éves, Anasztaszija Berezovszka néven azonosított nő egy Németországban élő ukrán állampolgár. Tekintettel a robbanószerkezet bonyolultságára a rendőrség esetleges tettestársak után is nyomoz, valamint keresik a feltételezett megrendelőket – írja az MTI.

Jermolajev lakása előtt hétfő este lépett működésbe egy csomagba rejtett pokolgép, a robbanásban az oligarcha, a felesége, valamint a fiuk is megsebesült.