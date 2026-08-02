Robert Fico az áramhiányról – készek segítséget nyújtani

Példátlan energiaválság sújtaná Magyarországot, ha leáll a paksi atomerőmű, és nem pótolják a kieső energiát.

Emiatt „Szlovákia kész segíteni Magyarországnak” – szemléte Robert Fico szlovák miniszterelnök Facebook-bejegyzését a Telex.

„Szorosan figyelemmel kísérem a magyarországi energiaválságot, és szeretném kifejezni teljes szolidaritásunkat szomszédunkkal, valamint a segítségnyújtási készségünket” – tette hozzá Fico, aki korábban egyeztetett Denisa Saková miniszterelnök-helyettessel és gazdasági miniszterrel, valamint Branislav Strýčekkel, a Szlovák Villamos Művek vezérigazgatójával.

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Ott nincs zavar

Közölte azt is, hogy a Szlovákiában lévő mohi és bohunicei atomerőművek a paksitól eltérő műszaki megoldásokat használnak, nincsenek veszélyben és rendesen működnek.