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Külpolitika Robert Fico Villamos energia

Robert Fico az áramhiányról – készek segítséget nyújtani

mfor.hu

Robert Fico szlovák kormányfő ismertette a részleteket az energiakrízis kapcsán.

Példátlan energiaválság sújtaná Magyarországot, ha leáll a paksi atomerőmű, és nem pótolják a kieső energiát.

Emiatt „Szlovákia kész segíteni Magyarországnak” – szemléte Robert Fico szlovák miniszterelnök Facebook-bejegyzését a Telex.

„Szorosan figyelemmel kísérem a magyarországi energiaválságot, és szeretném kifejezni teljes szolidaritásunkat szomszédunkkal, valamint a segítségnyújtási készségünket” – tette hozzá Fico, aki korábban egyeztetett Denisa Saková miniszterelnök-helyettessel és gazdasági miniszterrel, valamint Branislav Strýčekkel, a Szlovák Villamos Művek vezérigazgatójával.

Ott nincs zavar

Közölte azt is, hogy a Szlovákiában lévő mohi és bohunicei atomerőművek a paksitól eltérő műszaki megoldásokat használnak, nincsenek veszélyben és rendesen működnek.

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