Fico is letér az orbáni útról: jöhetnek az újabb uniós szankciók Oroszország ellen

Szlovákiának csak az olaj kell.

Amennyiben újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU 20. Oroszországgal szembeni szankciós csomagját – jelentette ki Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter az Európai Unió Tanácsának ülése után kedden éjjel.

"Készen állunk az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag támogatására is, mivel értékelésünk szerint annak nem lesz hatása a szlovák gazdaságra. Azonban ezt csak akkor tesszük meg, amikor a Barátság kőolajvezetéken keresztül megérkezik a az orosz kőolaj Szlovákiába.

Egyelőre csak azt tudom megállapítani, hogy nincs ilyen információnk, és erről tájékoztattam kollégáimat és a tanácsot is, hogy ez egy politikai döntés, amely Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök azon politikai döntéséből indul ki, hogy nem engedte az olajat Szlovákiába és Magyarországra" – jelentette ki Juraj Blanár, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

A szlovák külügyminiszter kitért az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós kölcsönre is. Azt mondta: azzal, hogy az unió tavaly decemberben jóváhagyta a hitelt, és Szlovákia (Magyarországgal és Csehországgal együtt) nem vesz részt abban, számukra „ez a téma lezárult.” Ami azonban a Barátság kőolajvezetéken történő kőolajszállítás újraindítását illeti, az „egy nagyon fontos kérdés számunkra” – mondta.

