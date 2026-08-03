Figyelem! – Horvátországban is spórolni kell a vízzel

A csaknem 40 éve működő tározóban ennél alacsonyabb értéket eddig mindössze két alkalommal, 1989-ben és 2012-ben mértek, amikor a sziget vízfogyasztása jóval elmaradt a jelenlegitől. Az önkormányzatok arra kérik a fogyasztókat, hogy a nyár végéig fogják vissza a mezőgazdasági területek, kertek, pázsitok és egyéb zöldfelületek öntözését, korlátozzák a medencék feltöltését, és mellőzzék az ivóvíz minden indokolatlan felhasználását. Krk városa, valamint Omisalj, Malinska-Dubasnica, Punat, Baska, Vrbnik és Dobrinj község legalább 30 százalékkal csökkenti a közterületi zöldfelületek öntözésére fordított vízmennyiséget, módosítja az öntözési rendet, és további takarékossági intézkedéseket vezet be a kommunális szolgáltatásokban.

A helyi vezetők hangsúlyozták: a Ponikve-gát 1986-os átadása óta nem kellett vízkorlátozást elrendelni a szigeten. Bíznak abban, hogy ez idén is elkerülhető, ehhez azonban a lakosság és a turisták együttműködésére is szükség van. Krken most kezdődik az idegenforgalmi főszezon legforgalmasabb időszaka, amikor a vízfogyasztás rendszerint eléri éves csúcsát. A sziget vízellátó rendszere kapcsolódik a rijekai hálózathoz, ahonnan a hiányzó vízmennyiség egy része pótolható. Az átvételi és elosztási kapacitás azonban korlátozott, a rendelkezésre álló teljesítménynek már most mintegy 90 százalékát kihasználják. A vízhiányt elsősorban a téli és tavaszi csapadék elmaradása okozza. Az idén mintegy 30 százalékkal kevesebb eső esett a szokásosnál: március és július között négyzetméterenként 223 liter csapadék hullott, szemben az ilyenkor megszokott mintegy 450 literrel. Vasárnap Zárában (Zadar) és környékén is víztakarékossági intézkedéseket vezettek be a tartós aszály és a megnövekedett nyári fogyasztás miatt. Hatósági vízkorlátozást egyelőre egyik térségben sem rendeltek el.

(MTI)