Figyelmeztetést küldött az Iráni Forradalmi Gárda a Hormuzi-szorosról

El van aknásítva a szoros egy része.

Az iráni Forradalmi Gárda a Hormuzi-szorosban telepített tengeri aknákra figyelmeztetett, amelyek megnehezíthetik a Teherán és az Egyesült Államok közötti tűzszünetet követően a vízi út újbóli megnyitására irányuló erőfeszítéseket.

Szerda késő este a gárda haditengerészete közzétett egy térképet, amely a szoros szokásos hajózási útvonalain belül egy veszélyes zónát jelöl. A Perzsa-öbölben kialakult háborús helyzetre való tekintettel minden hajónak azt tanácsolták, hogy egy északabbra fekvő alternatív útvonalat használjon. A figyelmeztetés a tengeri aknák jelentette veszély elkerülését szolgálja.

A Forradalmi Gárda által ajánlott új útvonal az Irán déli partjától nem messze fekvő Larak-sziget mentén halad.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb hajózási útvonalának számít, amelyen a Perzsa-öbölbeli államokból származó olaj és gáz szállítása folyik. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint 2023-ban a világ tengeri olajszállításának mintegy 30 százaléka a Hormuzi-szoroson keresztül történt.

A háború kezdete óta az Irán gyakorlatilag lezárta az 55 kilométer széles vízi utat, ami az energiaárak emelkedéséhez vezetett. Donald Trump amerikai elnök a Hormuzi-szoros megnyitását szabta a kéthetes tűzszünet hatályba lépésének feltételéül.

A jelentések szerint Irán díjat követel a hajózási társaságoktól az iráni partok közelében húzódó folyosó használatáért. A szerdán este életbe lépett tűzszünet óta a médiaértesülések és az adatelemzések szerint mindössze néhány hajó haladt át a szoroson.

