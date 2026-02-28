Figyelmeztette a külföldön élő zsidókat az izraeli nemzetbiztonsági tanács

Bendarzsevszkij Anton: áttörés jöhet az ukrajnai béketárgyalásokon

A korábbi évekhez képest az idén jóval nagyobb esély van arra, hogy áttörés történjen az ukrajnai béketárgyalásokon, és véget érjen a négy éve dúló orosz-ukrán háború – erről Bendarzsevszkij Anton beszélt a Klasszis Podcastban. A posztszovjet térség szakértője szerint az elmúlt egy évben komoly előrelépés történt a tárgyalásokon, és miközben Vlagyimir Putyin „étvágya” csökken, Volodimir Zelenszkij késznek mutatkozik jelentős kompromisszumokra, akár területfeladásra is. A Barátság kőolajvezeték leállásával kapcsolatban kifejtette: a vezeték helyreállítása a szokásosnál jóval tovább húzódik, azaz a kérdés egy politikai játszma része lett.