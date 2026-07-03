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Figyelmeztette az Egyesült Államok Lengyelországot: akár támadásra is készülhetnek Putyinék

mfor.hu

Az Egyesült Államok arra figyelmeztette Varsót, hogy Oroszország fegyveres provokációra készülhet Lengyelország ellen, hogy próbára tegye a NATO felkészültségét.

Erről az Independent ír lengyel sajtóértesülések alapján. Az esetleges támadás során rakétákkal vagy drónokkal vehetik célba Lengyelország kritikus infrastruktúráját, de az sem kizárt, hogy orosz katonák átlépik a NATO területének számító lengyel határt – állítják az amerikai értesülések.

A lengyel elnökhöz, Karol Nawrocki közel álló források a lengyel Onet hírportálnak azt mondták, hogy Moszkva célja egy akár néhány hónapon belül végrehajtható akcióval a feszültségkeltés, valamint az Ukrajnát támogató nyugati szövetségesek nyomás alá helyezése lenne annak érdekében, hogy felfüggesszék katonai és pénzügyi segítségnyújtásukat.

„Az Egyesült Államok folyamatosan tájékoztatja Lengyelországot Oroszország újabb és újabb terveiről egy hagyományos katonai támadással kapcsolatban a NATO keleti szárnya ellen, ami alól Lengyelország sem kivétel”

– idézte az Onet a lengyel elnökhöz közel álló egyik forrást.

A varsói biztonsági szolgálatok szerint nem zárható ki egy korlátozott hagyományos katonai akció sem, például egy kisebb szárazföldi behatolás, amelyről Moszkva később azt állíthatná, hogy véletlen incidens volt.

Putyin egy Lengyelország elleni támadást alkualapként használhatna fel - állítják a lengyel források
Putyin egy Lengyelország elleni támadást alkualapként használhatna fel - állítják a lengyel források
Fotó: kremlin.ru

Emellett szóba jöhet dróntámadás létfontosságú infrastruktúra – például erőművek – ellen, vagy színlelt légicsapás is, amely arra kényszerítené Lengyelországot, hogy aktiválja légvédelmi rendszereit.

Egy lengyel hírszerzési forrás szerint a legszélsőségesebb forgatókönyv egy „hibrid támadás” lehetne a határ menti térségben.

A források szerint egy orosz vagy fehérorosz katonák részvételével végrehajtott fegyveres határsértést akár tévedésként is beállíthatnának. Erre magyarázatként szolgálhatna például egy GPS-hiba miatti eltévedés, vagy egy meghibásodott helikopter mentésére hivatkozó, valójában megrendezett akció.

Az Onetnek nyilatkozó lengyel források szerint Moszkva abban bízhat, hogy az Egyesült Államok inkább tárgyalásra ösztönözné Lengyelországot, mintsem arra, hogy fegyverrel válaszoljon és tüzet nyisson az orosz vagy fehérorosz katonákra.

A források szerint Vladimir Putyin számára már az is politikai győzelemnek számítana, ha az orosz erők végül tárgyalások eredményeként vonulnának vissza. Cserébe Moszkva akár azt is követelhetné, hogy a Nyugat szüntesse meg Ukrajna katonai és pénzügyi támogatását.

A The Telegraph több balti forrásra hivatkozva azt írta, hogy továbbra is komoly veszélyt jelent egy hasonló provokáció valamelyik balti államban is. Egy ilyen akció kiindulópontja lehetne a Lengyelországtól északra fekvő Kalinyingrádi terület, ahol Oroszország nukleáris fegyvereket is állomásoztat.

Moszkva az elmúlt évben már több alkalommal is tesztelte a NATO védelmi képességeit: ismétlődően fordult elő, hogy orosz drónok és vadászgépek megsértették a szövetség légterét.

Az International Institute for Strategic Studies csütörtökön közzétett jelentése szerint Oroszország feltehetően az úgynevezett árnyékflotta hajóit használta drónok indítására Európa felett. Ezek a drónok többször is fennakadást okoztak a polgári légi közlekedésben, miközben katonai létesítményeket figyeltek meg, és a NATO-tagállamok légvédelmi rendszereinek reakcióit tesztelték.

A jelentés 2024 és 2026 között 144 feltételezett drónészlelést azonosított Európában, köztük olyan NATO-tagállamokban, mint Németország, Franciaország, Belgium, Hollandia, Egyesült Királyság és Dánia.

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