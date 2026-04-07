Figyelmeztette Moszkva a balti államokat, Magyarországról is beszéltek

„Az említett országok megfelelő figyelmeztetést kaptak. Ha ezen országok rezsimjeinek van elég eszük, akkor hallgatnak rá. Ha nem, akkor számolniuk kell a következményekkel” – mondta Zaharova, hozzátéve, hogy „a figyelmeztetést elküldték és megkapták”. Észtország, Lettország és Litvánia hatóságai nemrégiben a területükön lezuhant ukrán drónokról számoltak be, olyan időpontokban, amikor a balti-tengeri orosz kikötőket ukrán támadások érték.

Zaharova színtiszta terrorizmusnak nevezte az orosz-kazah-amerikai Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) objektumai elleni ukrán dróntámadásokat. „Az energetika a kijevi rezsim egyik célpontja, amellyel kárt kíván okozni a világ különböző országainak” – mondta a diplomata, hozzátéve, hogy a polgári infrastruktúra megrongálásával Kijev célja a polgári lakosság megfélemlítése.

Hangot adott álláspontjának, miszerint a magyarországi energetikai infrastruktúra elleni támadások arra utalnak, hogy több nyugati ország megpróbál beavatkozni a parlamenti választásokba. „Itt természetesen a választások előtti, előre megtervezett lépésekről van szó. Vagyis ez egy nagyszabású beavatkozás a belügyekbe. De egyben része annak a szisztematikus megközelítésnek is, amelyet több nyugati ország alkalmaz annak érdekében, hogy megakadályozza Magyarország nemzeti érdekeken alapuló fejlődését” – hangoztatta.

Zaharova ellenséges lépésnek minősítette Japán és Ukrajna drónfejlesztési együttműködését. A szóvivő a Kyodo japán hírügynökségnek arra a közlésére reagált, amely szerint a japán hatóságok fontolóra vették ukrán gyártmányú drónok beszerzését. Március 31-én a japán dróngyártó Terra Drone Corporation bejelentette stratégiai partnerségét az Amazing Drones ukrán fejlesztővel. A szóvivő kérdésre válaszolva megerősítette, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter áprilisban Kínába készül. A látogatás időpontját a két fél egyszerre készül bejelenteni.

(MTI)