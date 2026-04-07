Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Figyelmeztette Moszkva a balti államokat, Magyarországról is beszéltek

Moszkva figyelmeztette a balti államok kormányait, hogy reagálni fog, ha megnyitják légterüket az ukrán fegyveres erők Oroszországot támadó drónjai előtt – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő újságíróknak hétfőn Szentpéterváron.

„Az említett országok megfelelő figyelmeztetést kaptak. Ha ezen országok rezsimjeinek van elég eszük, akkor hallgatnak rá. Ha nem, akkor számolniuk kell a következményekkel” – mondta Zaharova, hozzátéve, hogy „a figyelmeztetést elküldték és megkapták”. Észtország, Lettország és Litvánia hatóságai nemrégiben a területükön lezuhant ukrán drónokról számoltak be, olyan időpontokban, amikor a balti-tengeri orosz kikötőket ukrán támadások érték. 

Zaharova színtiszta terrorizmusnak nevezte az orosz-kazah-amerikai Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) objektumai elleni ukrán dróntámadásokat. „Az energetika a kijevi rezsim egyik célpontja, amellyel kárt kíván okozni a világ különböző országainak” – mondta a diplomata, hozzátéve, hogy a polgári infrastruktúra megrongálásával Kijev célja a polgári lakosság megfélemlítése. 

Hangot adott álláspontjának, miszerint a magyarországi energetikai infrastruktúra elleni támadások arra utalnak, hogy több nyugati ország megpróbál beavatkozni a parlamenti választásokba. „Itt természetesen a választások előtti, előre megtervezett lépésekről van szó. Vagyis ez egy nagyszabású beavatkozás a belügyekbe. De egyben része annak a szisztematikus megközelítésnek is, amelyet több nyugati ország alkalmaz annak érdekében, hogy megakadályozza Magyarország nemzeti érdekeken alapuló fejlődését” – hangoztatta.

Zaharova ellenséges lépésnek minősítette Japán és Ukrajna drónfejlesztési együttműködését. A szóvivő a Kyodo japán hírügynökségnek arra a közlésére reagált, amely szerint a japán hatóságok fontolóra vették ukrán gyártmányú drónok beszerzését. Március 31-én a japán dróngyártó Terra Drone Corporation bejelentette stratégiai partnerségét az Amazing Drones ukrán fejlesztővel. A szóvivő kérdésre válaszolva megerősítette, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter áprilisban Kínába készül. A látogatás időpontját a két fél egyszerre készül bejelenteni.

(MTI)

Az amerikai haderő mintegy százötven repülőgépe és több száz katonája, köztük a különleges erők egységei vettek részt az Irán fölött lelőtt vadászrepülőgép legénységének kimentésére indított két akcióban a hétvégén – közölte Donald Trump hétfőn.

Hónapok óta jelezte a szerb katonai hírszerzés, hogy szabotázsakció készülhet a gázinfrastruktúra ellen, ám a figyelmeztetéseket eddig fenntartásokkal fogadta az államvezetés – jelentette ki Djuro Jovanic, a szerb katonai biztonsági ügynökség (VBA) igazgatója vasárnap Belgrádban.

Az izraeli hadsereg (IDF) likvidálta az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési főnökét – jelentette be az IDF és a védelmi miniszter hétfőn.

