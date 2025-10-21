Figyelmeztette Putyint a lengyel külügyminiszter, hogy földre kényszerítenék

Bulgária azonban hajlandó lenne engedélyezni Putyinnak a légterének használatát, ha a csúcstalálkozót Magyarországon tartják – idézte Georg Georgiev külügyminisztert a sajtó – jelentette a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten bejelentette, hogy Budapesten tervezi találkozóját Putyinnal, hogy megpróbálja elérni az ukrajnai háború lezárását.

A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, azzal vádolva őt, hogy több száz gyermeket illegálisan elhurcoltatott Ukrajnából. Oroszország nem ismeri el a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát, és tagadja a vádakat.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter különben a légynek se ártana

Sikorski kemény szavai

„Nem tudom garantálni, hogy egy független lengyel bíróság nem utasítaná-e a kormányt egy ilyen repülőgép földre kényszerítésére, hogy átadják a gyanúsítottat a hágai bíróságnak” – mondta Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a Rodzina rádiónak.

A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa kötelezi a bíróság tagállamait Putyin letartóztatására, ha beteszi a lábát a területükre. „És ezért, ha ez a csúcstalálkozó létrejön, remélhetőleg az agresszió áldozatának részvételével, a repülőgép más útvonalat fog használni” – mondta Sikorski.

Annak érdekében, hogy elkerüljék Ukrajna feletti utazást, az orosz küldöttségnek legalább egy uniós ország légterén kellene átrepülnie. Minden uniós állam tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, de Magyarország a kilépés folyamatában van.

A bolgárok békülékenysége

Georg Georgiev bolgár külügyminiszter jelezte, hogy Bulgária kész lenne átengedni Putyinnak a légterét, ha az segíthet a béke megteremtésében Ukrajnában.