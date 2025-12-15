Finn elnök: a négy év alatt még nem voltunk ilyen közel a békéhez

Erre utal az is, hogy senki sem ment haza az egyeztetéseket követően, hanem ma is folytatják a tárgyalásokat – írja Anton Bendarjevskiy külpolitikai elemző, az Oeconomus igazgatója közösségi oldalán.

A találkozón Witkoff és Zelenszkij mellett részt vett Friedrich Merz német kancellár, Donald Trump veje, Jared Kushner, Alexis Grynkewich, ​a NATO európai szövetséges főparancsnoka és Rusztem Umerov, korábbi ukrán védelmi miniszter.

Több mint 5 órán keresztül tárgyaltak, ami jó jel – fogalmazott az elemző. Witkoff a találkozó után azt mondta, hogy „hatalmas előrelépés történt”.

Egyeztetés Berlinben az orosz-ukrán háború lezárásáról

Fotó: Facebook / Anton Bendarjevskiy

Közben egy interjújában a finn elnök, Alexander Stubb azt nyilatkozta, hogy „közelebb vagyunk a békéhez, mint az elmúlt közel négy évben valaha.”

Finnish President Stubb on Ukraine:



We are probably closer to a peace agreement than we have been at any time during these four years. pic.twitter.com/AaZENHFXmw — Clash Report (@clashreport) December 14, 2025

Anton Bendarjevskiy szerint ez a helyzetértékelés kicsit optimista, tekintve, hogy az oroszok oldaláról egyelőre nem látszik a kompromisszum készsége. Majd hozzáteszi, hogy nem valószínű, hogy a hétfői tárgyalásokról sokkal több információ kerül majd napvilágra, hiszen ez a diplomáciai folyamat most szándékosan a nyilvánosság maximális kizárásával történik.