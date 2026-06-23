Fittyet hánytak a vereség rémére, így nyert végül Algéria – Foci-vb

Kedden reggel zárult a magyar idő szerint hajnali öt órakor kezdődött világbajnoki mérközés, ahol Algéria győzelmet aratott Jordánia ellen. Algéria-Jordánia 2-1

San Francisco-ban az algériai válogatott hátrányba került ugyan, de a magyar bajnok ETO FC csatára, Nadir Benbuali góljának is köszönhetően 2-1-re legyőzte Jordániát az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság J csoportjában.

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A szünetben beállt Nadir Benbuali, a győriek 26 éves algériai csatára ötödik válogatott mérkőzésén lépett pályára, és másodszor volt eredményes. Jordánia a csoport utolsó, harmadik fordulójában a már továbbjutott címvédő argentinok, míg Algéria az osztrákok ellenfele lesz. (MTI)

A J csoport állása itt található.