Foci-vb: még Blattert is lepipálja Infantino, és ez nem jó hír a labdarúgásnak

Felszólította a tagszövetségeket, élen az európaiakkal, Mark Pieth svájci büntetőjogi szakértő, hogy szálljanak szembe Gianni Infantino FIFA-elnökkel. A 73 éves jogász, aki egykoron a FIFA Független Kormányzási Bizottságának elnöke is volt , a Tagesspiegel-nek adott interjút, melyet a 24.hu szemlézett.

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Úgy fogalmazott, hogy az UEFA mondhatná, hogy megcsináljuk ezt magunktól. Elhagyjuk a FIFA-t, és egy hatalmas bajnokságot szervezünk. Persze, sok ország hiányozna, de ez a világbajnokság megmutatta, hogy Európa a legerősebb kontinens a futballban. Alapvetően semmi sem működik Európa nélkül – a szövetségeknek ezt a hatalmat ki kellene használniuk a korábbi bizottsági elnök meglátása alapján.

Úgy tűnik azonban, hogy az európai futball megosztott ebben a kérdésben, és nem akar közösen fellépni Infantino ellen.

Vélekedett nem túl jó hangulatban a sportágat irányító szervezetről. Közölte továbbá:

„Infantino továbbfejlesztette Sepp Blatter egykoron kritizált rendszerét, még inkább a kapzsiság, a befolyás és a hatalomvágy hajtja.”

A nyilatkozó szerint így a FIFA Etikai Bizottsága valószínűleg csak papíron létezik. Infantino meg van győződve arról, hogy csak Isten áll felette. És a szervezetén belül pontosan ez a helyzet. Pieth szerint a FIFA nem is ellenőrizhető, mivel a belső szervei az elnök szövetségeseiből állnak. Infantinót olyan politikusnak tartja, akit a hatalom és a pénz érdekel, nem pedig a reformok.