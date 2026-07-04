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Külpolitika FIFA Foci-vb 2026

Foci-vb: meggondolta magát a gép, brutális az előnye ennek a válogatottnak

mfor.hu

Még jobban kilőttek az eddigi favorit esélyei. Spanyolország a kanyarban sincs.

A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe a korábbinál is nagyobb esélyt ad a francia futballválogatottnak a világbajnokság megnyerésére.

  • A nyolcaddöntős rajt előtt közzétett elemzés szerint a franciáknak 28,89 százalék az esélyük a végső győzelemre.

Ez a szám a csoportkörös zárás után még csak 18,66 százalék volt, bár már akkor is a franciák számítottak a fő favoritnak.

Szűkül a kör

A 16 csapatosra szűkült mezőnyben a címvédő Argentína vb-elsőségét 16,32, az Európa-bajnok Spanyolországét pedig 12,96 százalékban adja meg a komputer. A tíz legvalószínűbb győztes között szerepel még Brazília (9,11 százalék), Anglia (8,14), Portugália (5), Kolumbia (3,38), Marokkó (3,21), Norvégia (2,86) és Mexikó (2,68).

A vb kezdete előtt az Opta még Spanyolországot tartotta a fő esélyesnek, a csoportkör második fordulója után pedig Argentína volt az első számú jelölt a világbajnoki címre. (MTI)

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