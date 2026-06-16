3p
Külpolitika Foci-vb 2026 Sport Sportbiznisz

Foci-vb: gól nélküli csodát láthatott a világ

mfor.hu

Fordulatok és eredmények, amiket senki sem gondolt a torna elején.

Irán – Új-Zéland

2-2

Magyar idő szerint már ma hajnalban 3.00-kor kezdődött az amerikai Los Angelesben az új-zélandi válogatott meccse. Ők kétszer is vezettek, ám végül csak 2-2-es döntetlent játszott Iránnal kedden a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság G csoportjában.

G csoport állása:

  1. Irán 1 pont
  2. Új-Zéland 1 pont
  3. Belgium 1 pont
  4. Egyiptom 1 pont

Szaúd-Arábia – Uruguay

1-1

Miamiban, éjfélkor kezdődött magyar idő szerint az uruguayi válogatott meccse. 1-1-es döntetlent játszottak Szaúd-Arábiával a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság H csoportjában.

A hetedik tornáján induló szaúdi együttes csak egyszer nyerte meg nyitómérkőzését,

négy éve a későbbi győztes argentinokat győzte le.

Marcelo Bielsa, az uruguayi válogatott argentin szövetségi kapitánya a harmadik világbajnokságán harmadik csapatával vesz részt, 2002-ben Argentínát, 2010-ben pedig Chilét irányította.

H csoport állása:

  1. Szaúd-Arábia 1 pont
  2. Uruguay 1 pont 
  3. Spanyolország 1 pont
  4. Zöld-foki Köztársaság 1 pont

Belgium-Egyiptom

1-1

A Seattle városában magyar idő szerint 20.00-kor rajtolt meccsen a belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság G csoportjának hétfői nyitómérkőzésén. Egyiptom nem vesztette el az erejét és lelkesedését sem, végig voltak lehetőségeik. A meccsen kezdőként beálló Lukaku néhány másodperccel színre lépését követően közreműködött az ellenfél öngóljában, beállítva a végeredményt.

G csoport állása:

  1. Irán 1 pont
  2. Új-Zéland 1 pont
  3. Belgium 1 pont
  4. Egyiptom 1 pont

Spanyolország – Zöld-foki Köztársaság

0-0

Magyar idő szerint 18.00-kor kezdődött a mérkőzés hétfőn. Az újonc Zöld-foki Köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó-világbajnokság H csoportjának hétfői első fordulós mérkőzésén Atlantában. Az első hasonló viadalán résztvevő állam ezzel valóságos gól nélküli csodát hajtott végre.

A szigetcsoport alakulatának kapusa messze kimagasló teljesítményével millióssá duzzasztotta közösségi oldala követőtáborát.

A mérközés végére néhány tízezerről több mint 1,6 millióra nőtt a sportolót követő felhasználók száma – számolt be róla az M4 Sport is. 

H csoport állása:

  1. Szaúd-Arábia 1 pont
  2. Uruguay 1 pont 
  3. Spanyolország 1 pont
  4. Zöld-foki Köztársaság 1 pont
Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Végleg lemondhatott Irán a legpusztítóbb fegyverről

Donald Trump amerikai elnök legalábbis erről számolt be, szó szerint. 

A visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter

A visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter

Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett az uniós Külügyek Tanácsa ülésének margóján Luxemburgban. A megbeszélésen a magyar elnökség prioritásai és a közelgő V4-találkozó előkészítése is napirenden volt.

Újabb szankciós csomagot fogadott el az EU Oroszországgal szemben

Újabb szankciós csomagot fogadott el az EU Oroszországgal szemben

Az Európai Unió Tanácsa ma újabb szankciókat fogadott el Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni háborúval összefüggésben. Az intézkedések az orosz hadiipart, az energiaszektort, az árnyékflottát, valamint a hibrid műveletekben és dezinformációs kampányokban érintett szereplőket is érintik.

Brüsszel

Itt a döntés: rendkívüli uniós támogatáshoz jut hozzá Ukrajna

Jóváhagyta az európai uniós tagállamok kormányainak képviselőiből álló Tanács Ukrajna csatlakozását az uniós kiberbiztonsági tartalékhoz hétfőn, így az ország rendkívüli uniós támogatást vehet igénybe nagyszabású kiberbiztonsági incidensek esetén.

Pósfai Gábor, belügyminiszter, a bizottsági meghallgatásán.

A Magyar-kormány jelenlegi formájában elutasítja a migrációs paktumot

Nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását – jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés európai ügyek bizottságának ülésén, ahol az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust.

Bekeményít a brit kormány a közösségi médiával szemben

Bekeményít a brit kormány a közösségi médiával szemben

Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Streeten tartott sajtóértekezletén bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be 16. életévét.

Ég a Dormition Katedrális.

Durva orosz támadássorozat érte Ukrajnát

Ukrajna válaszcsapásokat indított az oroszok halálos légitámadásaira.

Az amerikaiak szerint péntekre eljöhet az iráni béke

Az amerikaiak szerint péntekre eljöhet az iráni béke

Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Állítása szerint vége a Hormuzi-szoros és az iráni kikötők blokádjának is.

Futball-vb: „magyar gól” a svéd-tunéziai debin

A svéd válogatott 5-1-re legyőzte a tunéziai csapatot a labdarúgó-világbajnokság F csoportjának Monterreyben rendezett mérkőzésén.

Futball-vb: Elefántcsontpart nehezen gyűrte le Ecuadort

Elefántcsontpart megszakította Ecuador veretlenségi sorozatát.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?


Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG