Foci-vb: gól nélküli csodát láthatott a világ

Irán – Új-Zéland
2-2
Magyar idő szerint már ma hajnalban 3.00-kor kezdődött az amerikai Los Angelesben az új-zélandi válogatott meccse. Ők kétszer is vezettek, ám végül csak 2-2-es döntetlent játszott Iránnal kedden a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság G csoportjában.
G csoport állása:
- Irán 1 pont
- Új-Zéland 1 pont
- Belgium 1 pont
- Egyiptom 1 pont
Szaúd-Arábia – Uruguay
1-1
Miamiban, éjfélkor kezdődött magyar idő szerint az uruguayi válogatott meccse. 1-1-es döntetlent játszottak Szaúd-Arábiával a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság H csoportjában.
A hetedik tornáján induló szaúdi együttes csak egyszer nyerte meg nyitómérkőzését,
négy éve a későbbi győztes argentinokat győzte le.
Marcelo Bielsa, az uruguayi válogatott argentin szövetségi kapitánya a harmadik világbajnokságán harmadik csapatával vesz részt, 2002-ben Argentínát, 2010-ben pedig Chilét irányította.
H csoport állása:
- Szaúd-Arábia 1 pont
- Uruguay 1 pont
- Spanyolország 1 pont
- Zöld-foki Köztársaság 1 pont
Belgium-Egyiptom
1-1
A Seattle városában magyar idő szerint 20.00-kor rajtolt meccsen a belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság G csoportjának hétfői nyitómérkőzésén. Egyiptom nem vesztette el az erejét és lelkesedését sem, végig voltak lehetőségeik. A meccsen kezdőként beálló Lukaku néhány másodperccel színre lépését követően közreműködött az ellenfél öngóljában, beállítva a végeredményt.
G csoport állása:
- Irán 1 pont
- Új-Zéland 1 pont
- Belgium 1 pont
- Egyiptom 1 pont
Spanyolország – Zöld-foki Köztársaság
0-0
Magyar idő szerint 18.00-kor kezdődött a mérkőzés hétfőn. Az újonc Zöld-foki Köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó-világbajnokság H csoportjának hétfői első fordulós mérkőzésén Atlantában. Az első hasonló viadalán résztvevő állam ezzel valóságos gól nélküli csodát hajtott végre.
A szigetcsoport alakulatának kapusa messze kimagasló teljesítményével millióssá duzzasztotta közösségi oldala követőtáborát.
A mérközés végére néhány tízezerről több mint 1,6 millióra nőtt a sportolót követő felhasználók száma – számolt be róla az M4 Sport is.
H csoport állása:
- Szaúd-Arábia 1 pont
- Uruguay 1 pont
- Spanyolország 1 pont
- Zöld-foki Köztársaság 1 pont