Foci-vb: gól nélküli csodát láthatott a világ

Irán – Új-Zéland 2-2

Magyar idő szerint már ma hajnalban 3.00-kor kezdődött az amerikai Los Angelesben az új-zélandi válogatott meccse. Ők kétszer is vezettek, ám végül csak 2-2-es döntetlent játszott Iránnal kedden a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság G csoportjában.

G csoport állása:

Irán 1 pont Új-Zéland 1 pont Belgium 1 pont Egyiptom 1 pont

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Szaúd-Arábia – Uruguay 1-1

Miamiban, éjfélkor kezdődött magyar idő szerint az uruguayi válogatott meccse. 1-1-es döntetlent játszottak Szaúd-Arábiával a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság H csoportjában.

A hetedik tornáján induló szaúdi együttes csak egyszer nyerte meg nyitómérkőzését,

négy éve a későbbi győztes argentinokat győzte le.

Marcelo Bielsa, az uruguayi válogatott argentin szövetségi kapitánya a harmadik világbajnokságán harmadik csapatával vesz részt, 2002-ben Argentínát, 2010-ben pedig Chilét irányította.

H csoport állása:

Szaúd-Arábia 1 pont Uruguay 1 pont Spanyolország 1 pont Zöld-foki Köztársaság 1 pont

Belgium-Egyiptom

1-1