Foci-vb: gyászosan leszerepelnek a friss eredmények szerint az európaiak

Marokkó-Hollandia 1-1, 11-esekkel: 3-2 A legutóbb negyedik helyezett marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően tizenegyesekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett monterreyi mérkőzésén – áll az MTI tudósításában. A rövid videós összefoglalót itt nézheti meg egy kattintással. Kapcsolódó cikk Foci-vb: gól nélküli csodát láthatott a világ Fordulatok és eredmények. Paraguay-Németország 1-1, 11-esekkel: 4-3

A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent játszott a rendes játékidőben Bostonban a német nationalelf ellen. Majd tizenegyesekkel 4-3-ra legyőzte a német csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésén.

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Brazília-Japán 2-1 (0-1)

Az ötszörös győztes brazil válogatott hátrányba került ugyan, de a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt a labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszában hétfőn, és a nyolcaddöntőben folytathatja. Szano Kaisu a 29. percben vezetést szerzett az ázsiaiaknak, de Casemiro a második játékrész elején egyenlített, majd a csereként pályára lépett Martinelli döntötte el a továbbjutást az utolsó percekben, ráadásul éppenhogy befelé pattant a kapufáról a labdája. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést világbajnokság kieséses szakaszában.

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