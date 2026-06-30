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Foci-vb: gyászosan leszerepelnek a friss eredmények szerint az európaiak

mfor.hu

Már több nemzeti alakulat részvétele vált biztossá a nyolcaddöntőkben az idei foci világbajnokságon.

Marokkó-Hollandia 1-1, 11-esekkel: 3-2

A legutóbb negyedik helyezett marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően tizenegyesekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett monterreyi mérkőzésén – áll az MTI tudósításában.

A rövid videós összefoglalót itt nézheti meg egy kattintással. 

Paraguay-Németország 1-1, 11-esekkel: 4-3

A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent játszott a rendes játékidőben Bostonban a német nationalelf ellen. Majd tizenegyesekkel 4-3-ra legyőzte a német csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésén.

A rövid videós összefoglalót itt nézheti meg egy kattintással. 

Brazília-Japán 2-1 (0-1)

Az ötszörös győztes brazil válogatott hátrányba került ugyan, de a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt a labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszában hétfőn, és a nyolcaddöntőben folytathatja. Szano Kaisu a 29. percben vezetést szerzett az ázsiaiaknak, de Casemiro a második játékrész elején egyenlített, majd a csereként pályára lépett Martinelli döntötte el a továbbjutást az utolsó percekben, ráadásul éppenhogy befelé pattant a kapufáról a labdája. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést világbajnokság kieséses szakaszában.

A rövid videós összefoglalót itt nézheti meg egy kattintással. 

A torna nyolcaddöntőbe jutásáért vívott küzdelmek sorrendje

Marokkó-Hollandia 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) – 11-esekkel: 3-2

Korábban: Paraguay-Németország 1-1 (1-0, 1-1, 1-1) – 11-esekkel: 4-3, valamint Brazília-Japán 2-1 (0-1)

Vasárnap játszották: Kanada – Dél-afrikai Köztársaság 1-0 (0-0) 

Kedden lesz: Elefántcsontpart-Norvégia, Dallas 19.00 Franciaország-Svédország, New York 23.00

A további program:

  • július 1., szerda: Mexikó-Ecuador, Mexikóváros 3.00 Anglia-Kongói DK, Atlanta 18.00 Belgium-Szenegál, Seattle 22.00
  • július 2., csütörtök: Egyesült Államok – Bosznia-Hercegovina, San Francisco 2.00 Spanyolország-Ausztria, Los Angeles 21.00
  • július 3., péntek: Portugália-Horvátország, Toronto 1.00 Svájc-Algéria, Vancouver 5.00 Ausztrália-Egyiptom, Dallas 20.00
  • július 4., szombat: Argentína – Zöld-foki Köztársaság, Miami 0.00 Kolumbia-Ghána, Kansas City 3.30 nyolcaddöntő: Kanada-Marokkó, Houston 19.00 (1.) Paraguay – Franciaország/Svédország, Philadelphia 23.00 (2.)
  • július 5., vasárnap: Brazília – Elefántcsontpart/Norvégia, New York 22.00 (3.) 

Az összes hátralévő mérkőzés rendjét itt láthatja.

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