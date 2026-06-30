Foci-vb: gyászosan leszerepelnek a friss eredmények szerint az európaiak

Marokkó-Hollandia 1-1, 11-esekkel: 3-2
A legutóbb negyedik helyezett marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően tizenegyesekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett monterreyi mérkőzésén – áll az MTI tudósításában.
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Paraguay-Németország 1-1, 11-esekkel: 4-3
A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent játszott a rendes játékidőben Bostonban a német nationalelf ellen. Majd tizenegyesekkel 4-3-ra legyőzte a német csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésén.
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Brazília-Japán 2-1 (0-1)
Az ötszörös győztes brazil válogatott hátrányba került ugyan, de a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt a labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszában hétfőn, és a nyolcaddöntőben folytathatja. Szano Kaisu a 29. percben vezetést szerzett az ázsiaiaknak, de Casemiro a második játékrész elején egyenlített, majd a csereként pályára lépett Martinelli döntötte el a továbbjutást az utolsó percekben, ráadásul éppenhogy befelé pattant a kapufáról a labdája. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést világbajnokság kieséses szakaszában.
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A torna nyolcaddöntőbe jutásáért vívott küzdelmek sorrendje
Marokkó-Hollandia 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) – 11-esekkel: 3-2
Korábban: Paraguay-Németország 1-1 (1-0, 1-1, 1-1) – 11-esekkel: 4-3, valamint Brazília-Japán 2-1 (0-1)
Vasárnap játszották: Kanada – Dél-afrikai Köztársaság 1-0 (0-0)
Kedden lesz: Elefántcsontpart-Norvégia, Dallas 19.00 Franciaország-Svédország, New York 23.00
A további program:
- július 1., szerda: Mexikó-Ecuador, Mexikóváros 3.00 Anglia-Kongói DK, Atlanta 18.00 Belgium-Szenegál, Seattle 22.00
- július 2., csütörtök: Egyesült Államok – Bosznia-Hercegovina, San Francisco 2.00 Spanyolország-Ausztria, Los Angeles 21.00
- július 3., péntek: Portugália-Horvátország, Toronto 1.00 Svájc-Algéria, Vancouver 5.00 Ausztrália-Egyiptom, Dallas 20.00
- július 4., szombat: Argentína – Zöld-foki Köztársaság, Miami 0.00 Kolumbia-Ghána, Kansas City 3.30 nyolcaddöntő: Kanada-Marokkó, Houston 19.00 (1.) Paraguay – Franciaország/Svédország, Philadelphia 23.00 (2.)
- július 5., vasárnap: Brazília – Elefántcsontpart/Norvégia, New York 22.00 (3.)
Az összes hátralévő mérkőzés rendjét itt láthatja.