Foci-vb: kiütötték Paraguayt

A társházigazda kanadai csapat a bosnyákokkal játszott 1-1-es döntetlennel pénteken története első pontszerzésének örülhetett a labdarúgó-világbajnokság B csoportjának nyitófordulójában. A tengerentúli gárda a korábbi két részvétele alkalmával lejátszott hat meccs mindegyikét elvesztette.

A kanadaiak a következő körben Katarral találkoznak, míg a bosnyákok a négyes favoritjának tartott Svájccal.

Ami a részleteket illeti, a tengerentúli világbajnokság első kanadai mérkőzése – ahogy csütörtökön az első mexikói is – nagyszabású ünnepséggel kezdődött, az összekapcsolódást szimbolizáló, kilencvenperces műsor során olyan világsztár is fellépett, mint Michael Bublé, a bosnyák himnuszt Aleksandar Gajic hegedűművész játszotta el, míg a kanadait a Grammy-díjas előadóművész, Alanis Morissette énekelte el.

Jó ritmusban kezdődött a találkozó, mindkét fél igyekezett gyors támadásokat vezetni, a hazaiak előreívelt hosszú labdákkal, a vendégek gyors kontrákkal próbálkoztak, de komoly helyzet nem alakult ki. Negyedóra elteltével először a bosnyákok szorultak be, de ezt a periódust átvészelték annyival, hogy a kapusuknak védenie kellett David veszélyes lövését.

Amint kiszabadult a szorításból az európai gárda, máris megszerezte a vezetést egy szögletet követően, mert a kanadai hálóőr nem jött ki a kapujából, így Lukic alig egy méterről fejelhetett a hálóba. Az ivószünetet követően újfent fokozódott a nyomás a bosnyák kapun, de a juharlevelesek sok esetben túljátszották a helyzeteket, a rivális védői pedig még elég frissek voltak ahhoz, hogy elcsípjék az utolsó passzokat és blokkolják a lövéseket, így a kanadai fölény a szünetig nem vezetett eredményre.

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A második félidő bosnyák lövéssel indult, ezt leszámítva viszont maradt a kanadai fölény, a piros-fehérek közel is jártak az egyenlítéshez, mert Laryea lövése már túljutott Vasiljon, csakhogy a 12 évvel ezelőtti bosnyák vb-csapatból Dzekóval együtt hírmondónak megmaradt Kolasinac mentése révén a keresztlécről kifelé vágódott a labda. Az egyre jobban kitámadó hazai csapatot egy kiugrással Demirovic büntethette volna meg, de Crepeau hárította a ziccert.

Egyre jobban beszorult az európai együttes, amelynek védői újabb alkalommal tisztáztak a gólvonalról, de közben a ritka kontrák legalább olyan veszélyesek voltak, mint a kanadai akciók.

A hazai rohamok végül a 78. percben vezettek eredményre a csereként beállt Larin megpattanó lövésével. Az egyenlítés új lendületet adott Kanadának, amely azonban a hátralévő bő tíz percben nem tudta kicsikarni a győzelmet.

A nap másik, magyar idő szerint éjjel megrendezett mérkőzésén a társházigazda amerikai válogatott 4-1-re verte a paraguayi csapatot a D csoport nyitófordulójában.

Ahogy a másik két társházigazdánál, úgy az első egyesült államokbeli meccset is egy kilencvenperces megnyitó előzte meg, melyen a legnagyobb sztár, Katy Perry volt. A lelátón pedig olyan hírességek foglaltak helyet, mint a kosaraslegenda Kareem Abdul-Jabbar, vagy éppen a Csillagok háborúja sci-fi filmek megalkotója, George Lucas.

A világhírű énekesnél is jobban feltüzelte a közönséget az amerikai csapat, amely az első pillanattól támadólag lépett fel, ráadásul kreatív futballal rukkolt elő.

Ennek eredményeként már a hetedik percben vezetést szerzett egy szerencsés öngóllal, de az akció során Pulisic remek cselekkel csapta be a paraguayi védőket.

A korai gól után még felszabadultabbá vált a hazai csapat, amely nemcsak irányította a meccset, hanem helyzeteket is kidolgozott. Jószerivel csak idő kérdése volt, mikor duplázza meg az előnyét, Balogun első találatát les miatt még érvénytelenítették, de néhány perccel később a csatár – immár szabályos körülmények között – ismét bevette a rivális kapuját.

A szünetig hátralévő időben is nyomasztó fölényben és nagy kedvvel futballozott az Egyesült Államok, Pulisic rendre megbolondította a paraguayi védelem jobb oldalát, de nem ebből, hanem Balogun egyéni akciójából született az újabb gól, aki a cselei után tíz méterről lőtte ki a jobb felső sarkot, így ő lett az első duplázó a tornán.

Térfélcserét követően visszavettek a tempóból az amerikaiak, amit már az is előre jelzett, hogy lecserélték Pulisicet. Paraguay ezt kihasználva kiegyenlítetté tette a játék képét, sőt néhány könnyelmű amerikai megoldás után akár szépíthetett volna. Az Egyesült Államok később újra elkezdte kontrollálni a meccset, de már korántsem rohamozott olyan vehemensen, mint az első játékrészben. A dél-amerikaiak a hajrá kezdete előtt váratlanul ugyan szépítettek, de többre nem futotta az erejükből, így nem tudták izgalmassá tenni az utolsó perceket.

A slusszpoént a csereként beállt Reyna találata jelentette, aki külsővel tekert látványosan a paraguayi kapuba a hosszabbítás utolsó pillanataiban.

(MTI)