Foci-vb: Messi marad, Svájc csúnyán büntetett

A labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntői közül kettőt a keddi napon is lejátszottak az amerikai kontinensen zajló torna keretében. Az eredmények így alakultak:
Svájc-Kolumbia 0-0, 11-esekkel: 4-3
A svájci válogatott a gól nélküli döntetlent követően tizenegyesekkel 4-3-ra legyőzte Kolumbiát kedden Vancouverben. Ezzel hirtelen döntöttek a felek a csúnya véget, egyben hazatérést jelentő vereségről.
A kolumbiai Camilo Vargas hálóőrként 420 perce nem kapott gólt a tornán, a kapuját még az első csoportmérkőzés 60. percében vették be az üzbégek, csapata mégis búcsúzott.
Argentína-Egyiptom 3-2 (0-1)
Messi elrontott büntetője után hamar nagy hátrányba került a címvédő argentin válogatott. Az alakulat végül kétgólos hátrányból többek között Messi góljával fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden.
Lionel Messi nyolcadszor rúghatott tizenegyest világbajnokságon, és negyedszer hibázott, senki más nem hagyott ki ennyi büntetőt. A háromszoros világbajnok először nyert mérkőzést világbajnokságon kétgólos hátrányból.
Az egyiptomi gárda eredményesen játszott a meccs döntő részében, végső csalódottságukban a játékvezetést hibáztatták.
Annyi mindenképp igaz, hogy a mérkőzésen komoly szerep jutott a bíró döntéseinek.
Az argentin válogatott a nyolc között vasárnap – közép-európai idő szerint – 3 órától Svájc ellen játszik Kansas Cityben.
Hétfőn játszották
A hét elején hétfőn rendezték a Belgium-Egyesült Államok 4-1 (2-1), valamint a Spanyolország-Portugália 1-0 (0-0) mérkőzéseket:
Már csak 8 mérkőzés maradt
A világbajnokság részeként már csak néhány találkozó, összesen, a döntővel együtt 8 meccs maradt hátra. A mai napon például nem is lesz egyetlen mérkőzés sem.
Ma tehát nyugodtan böngészheti a korábbi eredményeket vagy a torna még hátralévő programját, ide kattintva.