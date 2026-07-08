Foci-vb: Messi marad, Svájc csúnyán büntetett

A labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntői közül kettőt a keddi napon is lejátszottak az amerikai kontinensen zajló torna keretében. Az eredmények így alakultak:

Svájc-Kolumbia 0-0, 11-esekkel: 4-3

A svájci válogatott a gól nélküli döntetlent követően tizenegyesekkel 4-3-ra legyőzte Kolumbiát kedden Vancouverben. Ezzel hirtelen döntöttek a felek a csúnya véget, egyben hazatérést jelentő vereségről.

A kolumbiai Camilo Vargas hálóőrként 420 perce nem kapott gólt a tornán, a kapuját még az első csoportmérkőzés 60. percében vették be az üzbégek, csapata mégis búcsúzott.

Kapcsolódó cikk Könnyek közt Neymar, ahogy az angolok is, de ők örömükben – foci-vb Egyre közelebb néhányaknak az áhítotott kupa.

Argentína-Egyiptom 3-2 (0-1)

Messi elrontott büntetője után hamar nagy hátrányba került a címvédő argentin válogatott. Az alakulat végül kétgólos hátrányból többek között Messi góljával fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden.

Lionel Messi nyolcadszor rúghatott tizenegyest világbajnokságon, és negyedszer hibázott, senki más nem hagyott ki ennyi büntetőt. A háromszoros világbajnok először nyert mérkőzést világbajnokságon kétgólos hátrányból. Az egyiptomi gárda eredményesen játszott a meccs döntő részében, végső csalódottságukban a játékvezetést hibáztatták. Annyi mindenképp igaz, hogy a mérkőzésen komoly szerep jutott a bíró döntéseinek. Az argentin válogatott a nyolc között vasárnap – közép-európai idő szerint – 3 órától Svájc ellen játszik Kansas Cityben.

Hétfőn játszották

A hét elején hétfőn rendezték a Belgium-Egyesült Államok 4-1 (2-1), valamint a Spanyolország-Portugália 1-0 (0-0) mérkőzéseket: