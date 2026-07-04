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Külpolitika Foci-vb 2026

Foci-vb: Messiék szenvedését, és szó szerint ájult izgalmakat hoztak a pénteki meccsek

mfor.hu

Szinte hihetetlen izgalmak voltak a pályán a legjobb 16 csapat közé tartó alakulatok között. 

A labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszának eredményei a pénteki játéknapon így alakultak a nyolcaddöntőbe jutásért:

Kolumbia-Ghána 1-0 (1-0)

A kolumbiai válogatott utolsóként csatlakozott a legjobb 16 nemzeti válogatotthoz a labdarúgó világbajnokságon, miután1-0-ra legyőzte a ghánai csapatot pénteken. A meccset Jhon Arias 14. percben lőtt találata döntötte el a végig jobban és veszélyesebben futballozó dél-amerikaiak javára. A továbbjutók a lefújást követően nagy örömünnapbe kezdtek.

A meccs összefoglalóját itt nézheti meg.

Argentína – Zöld-foki Köztársaság 3-2 (1-0, 1-1, 2-2)

A címvédő argentin válogatott csak hosszabbításban győzte le 3-2-re az újonc zöld-foki csapatot a továbbjutásért zajló miami mérkőzésen.

A jóval esélyesebb dél-amerikai együttes Lionel Messi huszadik vb-találatával ugyan félórát követően vezetést szerzett, de aztán látványosan ráült az eredményre, így nem volt váratlan, hogy az afrikai rivális a második félidőben Deroy Duarte góljával egyenlített. A hosszabbításban Lisandro Martinez révén ugyan újra vezetett a háromszoros világbajnok, viszont Lopes Cabral ismét egyenlített a vb egyik legszebb góljával.

Végül a 111. percben egy szöglet után Cristian Gabriel Romero fejese Diney Borgesen irányt váltva pattant a zöld-foki kapuba. Ezzel az öngóllal mintegym agát verte meg a zöld hősökként emlegetett zölkdfoki csapat.

A meccs összefoglalóját itt nézheti meg.

Egyiptom-Ausztrália 1-1 (0-1, 1-1, 1-1) – 11-esekkel: 4-2

Az egyiptomi labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlen után büntetőpárbajban 4-2-re legyőzte pénteken Ausztráliát Arlingtonban, ezzel bejutott a világbajnokság nyolcaddöntőjébe. Az észak-afrikai csapat története során először szerepel vb-n az egyenes kieséses szakaszban, így első ilyen párharcát vívta meg sikerrel. 

A rendes játékidőben kialakult döntetlent főként a „kengurus” csapat akarta megőrizni. Közben az egyik egyiptomi hátvéd egy ütközést követően ájultan ért földet.

A 11-esek előtt több stratégiai húzásuk is volt, ám a büntetőket elsőként rúgó csapatkapitány és az ausztálok 20 éven aluli, legfiatalabb játékosa is hibázott, míg az egyiptomiak nem vétettek. Ezzel alakult ki a végeredmény, melyet követően az egyiptomi Mohamad Salah egy fáraó fejdíszben ünnepelt könnyek közepette.

A meccs összefoglalóját itt nézheti meg.

Csütörtökön játszották:

Svájc-Algéria 2-0 (1-0)

Portugália-Horvátország 2-1 (0-0)

Spanyolország-Ausztria 3-0 (1-0)

A vb további programját ide kattintva láthatja.

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