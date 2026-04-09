Fogy a türelem? Sürgősen választ várnak Brüsszelben a magyar kormánytól

A Guardian cikke szerint az Európai Bizottság sürgős magyarázatot kért Magyarországtól, miután egy újabb kiszivárgott telefonbeszélgetés Szijjártó Péter külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között ismét felerősítette a budapesti kormány és a Kreml kapcsolatával kapcsolatos aggályokat.

A felvételen állítólag a magyar külügyminiszter felajánlja orosz kollégájának, hogy továbbít egy Ukrajna EU-csatlakozási terveivel kapcsolatos belső uniós dokumentumot.

A Bizottság szóvivője szerint a felvétel „annak riasztó lehetőségét veti fel, hogy egy tagállam Oroszországgal koordinál, és ezzel aktívan az EU biztonsági és stratégiai érdekei ellen dolgozik”. Paula Pinho vezető szóvivő úgy fogalmazott:

az ügy „rendkívül aggasztó”, és az érintett tagállam kormányának haladéktalanul magyarázatot kell adnia.

Hozzátette, Ursula von der Leyen bizottsági elnök az ügyet az uniós vezetők szintjén is napirendre tűzi majd.

Videóval reagált a magyar kormány a vádakra

A bizottsági szóvivő nyilatkozata után nem sokkal Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár egy videóval reagált az erősödő uniós kritikákra.

A Fidesz-KDNP soproni kampányrendezvényén készült videón Orbán Viktor visszautasítja azokat a vádakat, hogy Magyarország túlságosan közel került volna Oroszországhoz, és úgy fogalmazott:

„Az amerikai alelnök látogatása egyben megcáfol minden ostoba gyanúsítgatást, amely oroszbarátsággal akar összehozni bennünket. Nem az oroszok, hanem az amerikaiak alelnöke járt Magyarországon.”

A felvételen a miniszterelnök emellett arról beszél, hogy Magyarország továbbra is a Nyugat része, ugyanakkor aggasztónak tartja a nyugat-európai folyamatokat.