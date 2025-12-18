2p
Fokozódik a feszültség Brüsszelben – teltház fogadta Zelenszkijt

Továbbra sincs megegyezés az EU-ban befagyasztott orosz vagyon felhasználásának ügyében, nagyon hosszú lehet az este – tudósítónk jelenti a helyszínről. 

Az Európai Tanácsban kerengő legújabb dokumentum – a tagállami vezetők a csúcsok végén úgynevezett következtetéseket fogadnak el – azt javasolja, hogy a tagállamok olyan politikai döntést hozzanak, amely előreviszi a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának ügyét Ukrajna finanszírozása céljából, egy úgynevezett jóvátételi hitel formájában, írja a helyszínről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.  

Egyúttal azzal bízzák meg az uniós tisztviselőket, hogy „sürgősen” dolgozzanak tovább a részleteken. A dokumentum szerint a lépésből eredő kockázatokat elosztanák az uniós tagállamok között, hogy így is orvosolják Belgium és más országok aggályait.

Egyelőre azonban még csak egy következtetés-tervezetről van szó, amely még érdemben módosulhat az este vagy az éjjel folyamán.

Mivel nincs megegyezés, az EU-csúcson eddig más témákat vettek előre (EU-bővítés, a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetés). Keleti szomszédunk finanszírozásának a kérdése a nap végére maradhat.

Délután egyébként óriási érdeklődés mellett tartott sajtótájékoztatót az Európai Tanács épületében Volodimir Zelenszkij – a több száz fős terem dugig megtelt. 

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják.  

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója előtt Brüsszelben 2025. december 18-án. Jobbról Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár.

