Fokozza a kelet-európai régiók támogatását Brüsszel

E régiók jólétének és ellenálló képességének megerősítése nemcsak az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán tanúsított uniós szolidaritás kifejezése, hanem Európa biztonságába, versenyképességébe és jövőbeli stabilitásába való stratégiai beruházást is jelent, olvasható az Európai Bizottság közleményében.

Emlékeztetnek: az EU már Oroszország Ukrajna elleni háborújának kezdete óta nyújt politikai, technikai és pénzügyi támogatást a keleti régióinak az infrastruktúra fejlesztése, a gazdasági ellenálló képesség javítása, a védelmi képességek fokozása, az energiával és a konnektivitással kapcsolatos kihívások kezelése, valamint a foglalkoztatási lehetőségek támogatása céljából. Emellett az EU–Ukrajna szolidaritási folyosók hozzájárultak a kereskedelem fenntartásához.

Mindazonáltal, mivel a szóban forgó régiókban tovább romlanak a gazdasági és biztonsági feltételek a továbbra is dúló orosz-ukrán háború miatt, további uniós támogatásra van szükség, hívja fel a figyelmet a Bizottság.

Az előrehaladás biztosítása érdekében a Bizottság évenkénti, magas szintű politikai párbeszédet fog kezdeményezni, ami elősegíti az uniós intézkedésekről, illetve az azoknak az Oroszországgal, Belarusszal és Ukrajnával határos keleti EU-régiók rezilienciájára (alkalmazkodó és ellenállóképességére) és fejlődésére gyakorolt hatásáról folyó egyeztetéseket.