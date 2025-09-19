Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Fontos bejelentést tett Ursula von der Leyen az orosz gázról

mfor.hu

Mivel Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn, ezen források csökkentése érdekében az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió tiltsa be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az európai piacokra – jelentette be az Európai Bizottság elnöke pénteken.

Az Oroszország elleni 19. uniós szankciós csomagra vonatkozó javaslat bemutatásakor Ursula von der Leyen közölte: az intézkedés keretében a nagyobb orosz energiakereskedelmi vállalatok, köztük a Rosznyefty és a Gazprom, teljes tranzakciós tilalom alá kerülnek.

Az EU más olyan vállalatok vagyonát is befagyasztja, amelyek az ukrajnai háborút azzal táplálják, hogy a szankciókat megsértve olajat vásárolnak Oroszországtól. Az EU olajfinomítókat, kereskedőket és petrolkémiai vállalatokat céloz meg unión kívüli országokban, köztük Kínában is – emelte ki Ursula von der Leyen.

„Ideje elzárni a csapot. Fel vagyunk erre készülve. Energiát takarítottunk meg, diverzifikáltuk az ellátást és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokba fektettünk” – fogalmazott.

Kiemelte: ezek az erőfeszítések megtérülnek. A végrehajtás megerősítése érdekében pedig az EU a 19. szankciós csomagjában az eddigi megszorító intézkedéseket megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta további 118 hajóját szankcionálja. Ezzel immár több mint 560 hajó van EU-szankciók hatálya alatt – jegyezte meg.

Von der Leyen közölte, az EU azon pénzügyi kiskapukat is bezárja, amelyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ. Az EU tranzakciós tilalmat vezet be további oroszországi és más, nem uniós országok bankjaira. A szankciók kijátszása elleni fellépés részeként pedig most először vezet be korlátozó intézkedéseket a kriptovaluta-platformokra, és betiltja a kriptovalutákban végzett, Oroszországhoz köthető tranzakciókat.

Az uniós bizottság elnökének tájékoztatása szerint 19. szankciós csomagjában az EU új közvetlen exportkorlátozásokat is bevezet a harctéren használt termékekre és technológiákra. Emellett 45 oroszországi és nem uniós vállalatot listáz, amely közvetlen vagy közvetett támogatást nyújt az orosz katonai iparnak. Kulcsfontosságú Oroszország hozzáférésének elvágása a szükséges technológiákhoz, mindenekelőtt a drónok esetében – húzta alá.

„Szankcióink súlyosan érintik Oroszország gazdaságát. Az infláció tartósan magas, Moszkva finanszírozáshoz és bevételekhez való hozzáférése pedig folyamatosan csökken” - fogalmazott von der Leyen, majd hozzátette: Oroszország háborús gazdasága a határaihoz közeledik.

„Szankcióink a gazdasági nyomásgyakorlás hatékony eszközei. Addig fogjuk alkalmazni azokat, amíg Oroszország nem ül tárgyalóasztalhoz Ukrajnával egy igazságos és tartós béke érdekében” – fogalmazott.

Közölte továbbá, az EU új megoldáson dolgozik Ukrajna védelmi erőfeszítéseinek finanszírozására, amely az uniós bankokban tárolt, majd befagyasztott orosz pénzügyi eszközökre épül.

„Nagyon világosan kell fogalmaznunk: ez Oroszország háborúja. Az elkövetőnek kell megfizetnie a háború árát” – fogalmazott.

A lefoglalt orosz pénzeszközök kamataiból az EU jóvátételi kölcsönt tud nyújtani Ukrajnának, a „kockázatot pedig kollektíven kell viselnünk” – jegyezte meg az uniós bizottság elnöke, hozzátéve, hogy Ukrajna csak akkor fizeti vissza a kölcsönt, ha Oroszország jóvátételt fizet.

Európa a kezdetektől fogva Ukrajna oldalán állt, és továbbra is minden rendelkezésére álló eszközt alkalmazni fog, hogy véget vessen a háborúnak. „Felszólítom a tagállamokat, hogy mielőbb támogassák ezeket a szankciókat, ha azt akarjuk, hogy Oroszország elhagyja a harcteret és tárgyalóasztalhoz üljön. Így adhatunk valódi esélyt a békének” - zárta 19. szankciós csomagra vonatkozó európai bizottság javaslat bemutatását Ursula von der Leyen.

(MTI)

