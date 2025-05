Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij

A fogolycseréhez kapcsolódva, Zelenszkij videoüzenetet is posztolt a Telegramon, amelyben nehezményezte, hogy Moszkva már egy hete nem válaszol a tűzszünetre tett javaslatra.

„Megvalósult az ezer-ezer fős megállapodás első része. Ez a megállapodás a (múlt pénteki) törökországi találkozón született, és fontos, hogy teljes egészében végrehajtsuk. Ma 390 ember tért haza. Szombatra és vasárnapra a csere folytatását várjuk” – írta Zelenszkij a Telegramon. Az államfő fotókat is közzétett bejegyzésében a hazatérők fogadásáról.

Ukrajna és Oroszország végrehajtotta az ezer-ezer fős fogolycsere-megállapodás első szakaszát, amelynek keretében 390 ukrán fogoly tért haza – számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a hadifoglyok ügyeivel foglalkozó ukrán koordinációs törzs pénteken közleményben.

