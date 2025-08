Fontos döntést hozott az EU bírósága menekültügyben

Egy tagállam sem vehet fel azonban egy országot a biztonságos származási országok jegyzékébe, ha az nem nyújt megfelelő védelmet a teljes lakossága számára, beleértve a kisebbségeket is – hívták fel a figyelmet.

Pénteken kihirdetett ítéletében az uniós bíróság közölte: az uniós joggal nem ellentétes az, ha egy EU-tagállam biztonságosnak nyilvánít egy unión kívüli országot, feltéve hogy e minősítés hatékony bírósági felülvizsgálat tárgyát képezheti. Ez alapján az uniós országok gyorsított eljárás útján elutasíthatják a biztonságosnak ítélt országok állampolgárainak menedékjog iránti kérelmét, a biztonságos minősítés alapjául szolgáló információforrásoknak azonban hozzáférhetőknek kell lenniük a kérelmező és a nemzeti bíróság számára is.

Később két tengeren megmentett bangladesi állampolgárt az olasz hatóságok Albániában kialakított idegenrendészeti fogdába szállítottak. Az érintettek nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, amit gyorsított eljárás keretében elutasítottak azzal az indokkal, hogy a származási országukat biztonságosnak tekintik.

