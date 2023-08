Fontos győzelem küszöbén Ukrajna, Putyin leváltotta a légierő főparancsnokát?

Az ukrán védelmi minisztérium bejelentette, hogy csapataik már Robotine város területén harcolnak. Mint laptársunk, a Privátbankár megírta, ennél is fontosabb fejlemény lehet, hogy az ukránok Robotinétől délkeletre elfoglalták a környék legmagasabb pontjának számító Domb 166 néven emlegetett magaslatot, ahonnan Robotine bekerítése, illetve Tokmak irányába is könnyebben haladhatnak előre.

Orosz közlés szerint három ukrán drónt semlegesített az orosz légvédelem Moszkva térségében. Az egyik drón azonban biztosan eljutott a városközpontig, ugyanis becsapódott egy, a Kremltől csak néhány kilométer távolságban található, építés alatt álló toronyházba, kisebb károkat okozva. A moszkvai polgármester szerint a drón elektronikus zavaróeszközöktől semlegesítve zuhant le.

Surveillence footage of the Ukrainian UAV attack on Moscow City.

Újabb támadások értek az ukrán gabonaexportban szerepet játszó létesítményeket a Duna torkolatvidékén. A pontos károkról nem érkezett jelentés, de az elmúlt hetekben az oroszok több tízezer tonna ukrán gabonát semmisítettek meg ezen a területen.

Hollandia több ezer távolról detonálható, az aknamentesítéshez használható robbanóeszközt szállít Ukrajnának. A holland kormány tegnap jelentette be, hogy F-16-os vadászgépeket is átad Ukrajnának, de úgy látszik, nincs megállás a további segítségnyújtásban sem.

Egy moszkvai körökben jól értesültnek számító nagynevű orosz újságíró szerint Vlagyimir Putyin leváltotta az orosz légierő parancsnokát, Szergej Szurovikin tábornokot, aki korábban az Ukrajnában harcoló orosz erők főparancsnoka is volt. Alexej Venediktov értesüléseit egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, de más független orosz hírforrások is közölték. A leváltás lehetséges okaként felmerülhet Szurovikin tétlensége a Wagner-lázadás idején, de az orosz területeket érő egyre gyakoribb ukrán dróntámadások is.

A number of Russian sources, including RBK, say that General Surovikin was removed as the commander of the Russian Aerospace Forces and moved to another position in the MoD.

Független elemzők szerint jóval súlyosabb károkat okozhatott az a dróntámadás, amely a napokban érte az orosz légierő egyik fontos bázisát. A Szolci-2 légibázison egy feltehetően orosz területről indított, forgószárnyas drón csapódott be, az orosz hivatalos források pedig egy Tu-22M nehézbombázó megsérülését ismerték el. Azonban a műholdfelvételek és egyéb források alapján az valószínűsíthető, hogy a tankolás közben eltalált bombázó teljesen kiégett, és legalább egy, de inkább két másik pótolhatatlan Tu-22-es is súlyos károkat szenvedett, illetve halálos áldozatai is voltak a támadásnak. A légibázis légvédelmét állítólag azért gyengítették meg, hogy az innen elszállított rendszereket Moszkva védelmében vessék be.