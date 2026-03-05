Fontos ígéretet szeghetett meg Trump, már hívei is lázadoznak az iráni háború miatt

Magasrangú kormányzati tisztviselők arról tájékoztatták a republikánus és demokrata párti törvényhozókat egy titkos ülésen, hogy az izraeli támadás terve késztette az Egyesült Államokat megelőző csapások megtételére, a közel-keleti bázisokon állomásozó amerikai katonák védelmében, írja laptársunk, a Privátbankár amerikai sajtóértesülésekre hivatkozva.

A sajtóértesülések arról is szólnak, hogy az amerikai beavatkozást az izraeli kormányfő ösztönözte, aki hónapokon át presszionálta Trumpot az Irán elleni háborúra, és ellenezte a diplomáciai megoldást. Így az ő győzelme, hogy megindult az amerikai-izraeli támadás.

Politikailag még sokba kerülhet az iráni háború Trumpnak

Fotó: Facebook/The White House

Emiatt demokrata párti és a republikánus oldalon is felerősödtek azok a vélemények, miszerint Trumpot valóban Izrael késztette a háború elindítására, és ezzel az amerikai elnök elsősorban nem amerikai érdekeket követett. Ezzel Trump megszegte egyik legfontosabb választási ígéretét, nevezetesen azt, hogy „Amerika mindenekelőtt”.

Trump-párti véleményvezérek arra is figyelmeztettek, hogy ezt a háborút nem igazán támogatják a konzervatív szavazók, és ez még visszaüthet az idén novemberi időközi választásokon.

