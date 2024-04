Fontos látogatást készít elő Pekingben Szijjártó Péter?

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a találkozón kifejtette, hogy a jelenlegi időszak minden korábbinál nagyobb jelentőséget kölcsönöz a kétoldalú viszonynak, és nem csupán azért, mert a két ország idén ünnepli a 75. évfordulóját a diplomáciai kapcsolatok felvételének.

Szijjártó Péter és Vang Ji találkozója Pekingben 2024. április 24-én.

Fotó: MTI/KKM

Szerinte a világ rendkívüli biztonsági kihívásokkal néz szembe, talán súlyosabb a helyzet, mint bármikor az utóbbi évtizedekben. Elsősorban a Magyarország szomszédságában több mint két éve kirobbant ukrajnai háborút említette, és hangsúlyozta, hogy a béke oldalán állók határozott elkötelezettségére, s hanguk felerősítésére lenne szükség.

Szijjártó Péter reményét fejezte ki, hogy Magyarország számíthat Kína elkötelezettségére a jövőben is annak érdekében, hogy végre visszatérhessen a béke a térségbe.

Kitért arra is, hogy Kína volt tavaly a legfontosabb beruházó Magyarországon, az pedig, hogy a kelet-ázsiai ország vállalatai hazánkba helyezik a bizalmukat, segít leküzdeni az ukrajnai háború és a szankciók miatt előállt súlyos nehézségeket.

Szerinte az idő mára bebizonyította, hogy a magyar-kínai kapcsolat kölcsönösen előnyös, és hibás az az európai megközelítés, amely fenyegetésként tekint Kínára. Ehelyett inkább lehetőségként kell tekinteni erre az együttműködésre, fűzte hozzá.

Szijjártó Péterrel március végén nagyinterjút készített laptársunk, a Privátbankár. Akkor többek között arról érdeklődött tőle, hogy mikor látogathat Magyarországra a kínai elnök. Február végén ugyanis Budapesten járt a Kínai Népköztársaság közbiztonsági minisztere, aki általában Hszi Csin-ping útjait készíti elő.

A kérdésre a magyar külgazdasági és külügyminiszter azt válaszolta:

"az ilyen horderejű látogatásokat a két ország közösen szokta bejelenteni, amikor ennek az idejét érzik. Ha majd a kínaiak úgy érzik, akkor be fogjuk jelenteni. Folyamatos itt is a magas szintű kapcsolattartás, és már régóta élő hivatalos meghívása van Hszi elnök úrnak Budapestre. Rendszeresen fel is merül a magas szintű találkozókon, hogy várjuk és elvárjuk. Ezekre mindig pozitív választ ad, technikai kérdésként megfogalmazva, hogy mikor jön".