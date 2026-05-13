Fontos szövetséges hátrált ki a brit miniszterelnök mögül, közeleg a végjáték?

Miután négy minisztere is lemondott, egyre nagyobb a nyomás Keir Starmer brit miniszterelnökön, hogy a Munkáspárt számára elkeserítő eredményt hozó, múlt heti helyhatósági választások után távozzon posztjáról.

Kedeen Jess Phillips belbiztonsági miniszter, Zubir Ahmed egészségügyi miniszter, Alex Davies-Jones áldozatokkal és a nők elleni erőszak visszaszorításáért felelős miniszter, valamint Miatta Fahnbulleh közösségügyi miniszter is lemondott.

Starmer ugyan kedden közölte, hogy nem tervez lemondani, a nyomás egyre nő rajta.

Szerdán a Munkáspárttal szövetséges szakszervezetek szerint nem Keir Starmer miniszterelnök fogja vezetni a pártot a 2029-ben esedékes következő parlamenti választásokon.

A Trade Union and Labour Organisation (TULO) nevű érdekképviseleti szerveződést alkotó tizenegy legnagyobb brit szakszervezet szerdai közös nyilatkozata szerint a Munkáspárt jelenlegi irányvonala nem fenntartható.

A közlemény felidézi, hogy a Labour szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon.

„Egyértelmű, hogy nem Keir Starmer vezeti a Munkáspártot a következő választásokra, és valamikor ki kell dolgozni egy új vezető megválasztásának tervét”

- áll a nyilatkozatban.

A TULO-szövetséget alkotó érdekképviseleti szervezetek szerint a Munkáspárt nem fejt ki elégséges erőfeszítéseket azoknak a változásoknak a végrehajtására, „amelyekre a dolgozó emberek a 2024-es választásokon szavaztak”.

„Eljött az a pillanat, amikor az általunk alapított párt jövőjét meg kell vitatni és dönteni kell róla”

- fogalmaz a nyilatkozat.

A közlemény szerint a szakszervezetek szorosan együttműködnek egy olyan közös szakpolitikai, stratégiai és gazdaságpolitikai elképzelés kialakítása végett, amely

„visszairányítja a Munkáspártot a dolgozó emberekhez”.

A közös nyilatkozat szerint alapvető gazdaságpolitikai és stratégiai irányváltásra van szükség.

A közlemény rendkívüli jelentőségét az adja, hogy a Munkáspártot 1900-ban a TULO-szövetséget alkotó szakszervezetek vagy közvetlen jogelődeik alapították, és jelenleg is alapvető befolyásuk van a Labour politikájának kialakítására. A szakszervezetek hivatalosan is a Munkáspárttal társult szerveződéseknek számítanak, részt vesznek a párt éves kongresszusain, amelyeken szavazati joguk is van.

Egyelőre nincs formális indítvány

Keir Starmer miniszterelnök elmozdítására a múlt heti súlyos választási vereség óta a Munkáspárt és a kormány számos vezető tagja is kísérletet tett, de a lemondatását célzó hivatalos eljárás egyelőre nem indult meg a párt alsóházi frakcióján belül.

Starmer a kedden tartott szokásos heti kabinetülésen közölte, hogy nem kíván lemondani a Munkáspárt vezetői tisztségéről és a kormányfői posztról.

Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour-frakció tagjainak 20 százaléka – 81 képviselő – hivatalosan is előterjesszen egy közös, írásos nyilatkozatot, amelyben felszólítják a kormányfőt a távozásra, és megnevezik az általuk pártolt utódjelöltet. Ez azonban szerdáig nem történt meg.

