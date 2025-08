Fontos szövetségest kapott Orbán Viktor

Kapcsolódó cikk Nagy gyomrost vittek be a magyar kormánynak a lengyelek – itt van, mi áll a hátterében Megromlott a kapcsolat.

A közvetlenül választott lengyel államfőnek az alkotmány értelmében viszonylag erős jogosítványai vannak. Ő a hadsereg főparancsnoka, a nemzetközi kapcsolatokban Lengyelország legmagasabb rangú képviselőjének számít, hatáskörébe tartozik a nemzetközi szerződések jóváhagyása és felmondása is.

Bejelentette: nem fogja kinevezni és előléptetni az alkotmányt sértő bírákat. Bejelentette a lengyel „államberendezés javításával foglalkozó tanács” létrehozását is.

Aláhúzta: azokat az állampolgárokat képviseli, akik Lengyelország uniós tagságát, de egyúttal a nemzeti szuverenitás megőrzését is akarják. Bejelentette: támogatja a transzatlanti kapcsolatok erősítését, gondoskodik Lengyelország pozíciójáról a NATO-ban, törekszik arra, hogy a közép- és kelet-európai NATO-tagállamokat tömörítő Bukaresti kilencek csoporthoz Finnország és Svédország is csatlakozzon.

Megígérte az illegális bevándorlás, illetve Lengyelország euróövezeti csatlakozásának és a nyugdíjkorhatár megemelésének a megakadályozását is.

A RadioWnet lengyel konzervatív csatorna beszámolója szerint jelen volt Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója is, és megérkezett a Donald Trump amerikai elnököt képviselő amerikai kormányzati küldöttség.

A június 1-én ellenzéki jelöltként megválasztott Karol Nawrocki eskütételén jelen voltak a kormány tagjai, valamint Andrzej Duda leköszönő államfő. Részt vett az ünnepségen Íjgyártó István magyar nagykövet is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!