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Külpolitika Ausztria Orbán Anita

Fontos találkozó előkészítése miatt utazott Bécsbe Orbán Anita

mfor.hu

Elkezdődött a közép-európai országok (C5) magyarországi találkozójának előkészítése – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán a külügyminiszter, aki szerdán Bécsben az osztrák külügyminiszterrel egyeztetett az őszre tervezett eseményről.

Orbán Anita azt írta, szerdán Bécsben tárgyalt Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszterrel, akivel elkezdték előkészíteni az őszre tervezett C5-találkozót.

Orbán Anita magyar, és Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter
Orbán Anita magyar, és Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter
Fotó: Facebook/Orbán Anita

A magyar külügyminiszter szerint az esemény jó alkalom lesz arra, hogy a közép-európai együttműködés konkrét, a régió mindennapjait érintő kérdéseiről egyeztessenek. Osztrák kollégájával beszéltek a tervezett magyar-osztrák közös kormányülés előkészítéséről is – közölte Orbán Anita, hozzátéve, a cél az, hogy már most meghatározzák azokat a konkrét ügyeket, amelyekben ősszel miniszteri szinten is előrelépést tudnak elérni.

Példaként említette az ingázók helyzetét, „amely több tízezer ember mindennapjait érinti”, számukra ugyanis meghatározó, hogy milyen gyorsan, kiszámíthatóan és egyszerűen tudnak közlekedni, munkát vállalni és ügyeket intézni.

A C5 Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Ausztria és Magyarország külügyminisztereinek csoportja, a formáció 2020-ban az akkori osztrák külügyminiszter kezdeményezésére jött létre.

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