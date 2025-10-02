Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Külpolitika Energiapiac Horvátország Olaj

Fontos találkozóra várják Orbán Viktort és a Molt

mfor.hu

Mérsékelné a retirokát a horvát kormányfő.

„Mérsékelni kell” a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat és a Magyarország közötti „retorikát”, amely indokolatlanul negatív dimenziókat öltött – mondta Andrej Plenkovic horvát kormányfő csütörtökön Koppenhágában, az informális EU-csúcs második napján, horvát újságíróknak nyilatkozva. (A csúccsal laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár is részletes cikkben foglalkozott, amelyet itt olvashat.)

A horvát kormányfő az EU-csúcs üléseinek alkalmával beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel Magyarországnak a Janaf-vezetéken keresztül történő kőolaj-ellátásáról. Plenkovic megjegyezte: a különböző nyilatkozatok miatt negatív médiamegjelenést kapott a kialakult helyzet.

„Elutasítottuk ezeket a téziseket, az Adria-vezeték azért van itt, hogy biztosítsa nemcsak Horvátország, hanem a szomszédos országok, elsősorban Magyarország és Szlovákia, valamint a pancsovai (Szerbia) finomító olajellátását is” – hangsúlyozta.

Hozzátette: jelezte Orbán Viktornak, hogy jó lenne, ha a Mol Nyrt. és a Janaf képviselői mielőbb leülnének és tárgyalnának. A találkozót október első tíz napjára tervezik, azzal a céllal, hogy megoldják annak a kérdését, hogyan lehet nagyobb mennyiségű kőolajat szállítani a két finomítóba, Magyarországra és Szlovákiába, a szokásos metódusok szerint, az európai árakat alapul véve – jelezte Plenkovic.

„Ő (Orbán Viktor) a maga szintjén, ahogy én is a magamén, azt szeretnénk, hogy a Magyarországgal való kapcsolatok, ha lehetséges, javuljanak, és ne romoljanak, ez az egésznek a lényege” – mondta Plenkovic.

A horvát sajtó ismertette Orbán Viktor X-en tett bejegyzését a horvát kormányfővel folytatott megbeszélésével kapcsolatban.

„Horvátország történelmi stratégiai partnere Magyarországnak, és Magyarország mindig megadja Horvátországnak a megérdemelt történelmi tiszteletet. Elkötelezettek vagyunk a feszültségek enyhítése és a kölcsönös tisztelet legmagasabb szintű biztosítása mellett” – írta a miniszterelnök.

Egyben azt is hozzátette: a magyar kormánynak az az érdeke, hogy a lehető legolcsóbb energiaforrásokat biztosítsa a magyar vállalatok és háztartások számára.

(MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Putyin megfenyegette Európát

Putyin megfenyegette Európát

Az orosz elnök szerint meggyőző választ fognak adni Európa militarizálódására.

Izrael kiutasítja Greta Thunbergéket

Izrael kikötőbe szállítja és kiutasítja az országból az Izrael-ellenes gázai flottilla aktivistáit – közölte az izraeli külügyminisztérium arról a nemzetközi hajórajról, amely az izraeli tengeri biztonsági területre behatolva segélyt akar szállítani a Gázai övezetbe.

Orosz olaj: a G7 Magyarországot is célba veheti

Orosz olaj: a G7 Magyarországot is célba veheti

Összehangolt lépésekre készülnek.

Történelmi leállás után tömeges elbocsátásokba kezd az amerikai kormány

Történelmi leállás után tömeges elbocsátásokba kezd az amerikai kormány

Kevés jel utal a kompromisszumra.

Izrael őrizetbe vette Izrael Greta Thunberget

Izrael őrizetbe vette Greta Thunberget

Kritikus zónához ért az aktivista segélyflottája.

Orosz támadás előzte meg a mai EU-csúcsot

Orosz támadás előzte meg a mai EU-csúcsot

Orosz támadások lángba borították Harkiv legnagyobb piacát, 31-en megsérültek Dnyipróban.

Dániába utazik Orbán Viktor

Dániába utazik Orbán Viktor

A koppenhágai EU-csúcsra repül a magyar miniszterelnök.

A Sumud Flotilla Gáza blokádját kívánja áttörni

Török drónok tűntek fel a Gázába tartó nemzetköz segélyflottilla körül

Törökország is csatlakozott Spanyolországhoz, Olaszországhoz és Görögországhoz a Gázának segélyt szállító nemzetközi flottilla megfigyelésében, amely hétfőn kelet felé haladt a Földközi-tengeren, annak ellenére, hogy Izrael figyelmeztette őket a misszió leállítására, derül ki a repülési adatokból.

Az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított újabb személyt fogtak el

Az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított újabb személyt fogtak el

Volodimir Z-t Lengyelországban fogták el, számolt be róla az RMF FM magánrádió kedden.

Bajban van Donald Trump: ma leállhat az amerikai kormány

Bajban van Donald Trump: ma leállhat az amerikai kormány

Az Egyesült Államok közel került a „kormányzati leálláshoz”.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168