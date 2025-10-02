Fontos találkozóra várják Orbán Viktort és a Molt

„Mérsékelni kell” a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat és a Magyarország közötti „retorikát”, amely indokolatlanul negatív dimenziókat öltött – mondta Andrej Plenkovic horvát kormányfő csütörtökön Koppenhágában, az informális EU-csúcs második napján, horvát újságíróknak nyilatkozva. (A csúccsal laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár is részletes cikkben foglalkozott, amelyet itt olvashat.)

A horvát kormányfő az EU-csúcs üléseinek alkalmával beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel Magyarországnak a Janaf-vezetéken keresztül történő kőolaj-ellátásáról. Plenkovic megjegyezte: a különböző nyilatkozatok miatt negatív médiamegjelenést kapott a kialakult helyzet.

„Elutasítottuk ezeket a téziseket, az Adria-vezeték azért van itt, hogy biztosítsa nemcsak Horvátország, hanem a szomszédos országok, elsősorban Magyarország és Szlovákia, valamint a pancsovai (Szerbia) finomító olajellátását is” – hangsúlyozta.

Hozzátette: jelezte Orbán Viktornak, hogy jó lenne, ha a Mol Nyrt. és a Janaf képviselői mielőbb leülnének és tárgyalnának. A találkozót október első tíz napjára tervezik, azzal a céllal, hogy megoldják annak a kérdését, hogyan lehet nagyobb mennyiségű kőolajat szállítani a két finomítóba, Magyarországra és Szlovákiába, a szokásos metódusok szerint, az európai árakat alapul véve – jelezte Plenkovic.

„Ő (Orbán Viktor) a maga szintjén, ahogy én is a magamén, azt szeretnénk, hogy a Magyarországgal való kapcsolatok, ha lehetséges, javuljanak, és ne romoljanak, ez az egésznek a lényege” – mondta Plenkovic.

A horvát sajtó ismertette Orbán Viktor X-en tett bejegyzését a horvát kormányfővel folytatott megbeszélésével kapcsolatban.

„Horvátország történelmi stratégiai partnere Magyarországnak, és Magyarország mindig megadja Horvátországnak a megérdemelt történelmi tiszteletet. Elkötelezettek vagyunk a feszültségek enyhítése és a kölcsönös tisztelet legmagasabb szintű biztosítása mellett” – írta a miniszterelnök.

Egyben azt is hozzátette: a magyar kormánynak az az érdeke, hogy a lehető legolcsóbb energiaforrásokat biztosítsa a magyar vállalatok és háztartások számára.

(MTI)