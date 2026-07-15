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Külpolitika NATO Orosz-ukrán konfliktus

Fontos válaszokat vár a Tisza-kormánytól a NATO

mfor.hu

Konstantin Eggert szerint a magyarországi kormányváltás még nem egyenlő a korszakváltással.

Az új magyar kormánynak fontos lenne meggyőznie a magyar közvéleményt arról, hogy „a szolidaritás és a NATO kohéziója Magyarország érdeke is”, jelentette ki Konstantin Eggert Oroszország-szakértő, a Deutsche Welle állandó szerzője, a BBC Russian Service korábbi moszkvai irodavezetője laptársunknak, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankárnak adott exkluzív interjúban.

Vilniusban, Varsóban vagy Helsinkiben jogosan kérdezik azt  – tette hozzá –, hogy lesz-e nyomozás a magyar gazdaságba, társadalomba és politikába történt orosz beavatkozással kapcsolatban, tekintettel például a korábbi külügyminiszter (Szijjártó Péter) által Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel megosztott bizalmas információkra.

Konstantin Eggert szerint a kormányváltás még nem biztos, hogy korszakváltás is lesz
Konstantin Eggert szerint a kormányváltás még nem biztos, hogy korszakváltás is lesz
Fotó: Privátbankár/Izsó Márton

Egy másik kérdés pedig – hívta fel a figyelmet Eggert –, hogy változik-e majd a magyar álláspont Ukrajna és az ukrajnai fegyverszállítások ügyében, illetve mi lesz az álláspont az újabb Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatban. Ezek azok a kérdések, amikre a NATO-szövetségesek választ szeretnének kapni, mondta.

Arra a felvetésre, hogy miként értékeli a magyarországi politikai korszakváltást, hogyan látja a Tisza-kormány eddigi tevékenységét, és mit vár tőle, utalt a fenti válaszára. Szerinte a jelek az új magyar kormányt illetően nagyon jók, ugyanakkor óvatosnak kell lenni azzal kapcsolatban, hogy „egy korszaknak vége van”. Változni kell, és néha pedig nagyon nehéz politikai döntésekhez is meg kell nyerni a társadalmat, fogalmazott. 

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