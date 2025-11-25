Fontos változás történt Gázában

A gázai segélyszervezet vezetője szerint a tűzszünetet felügyelő mechanizmus átveszi segélyezési modelljüket. „A GHF célja a kezdetektől a sürgős szükséglet kielégítése volt, bebizonyítani az új megközelítés sikerességét ott, ahol mások kudarcot vallottak, és végül ezt a sikert átadni a nemzetközi közösségnek. A polgári-katonai koordinációs központ (Civil-Military Coordination Center, CMCC) létrehozásával, valamint a nemzetközi humanitárius közösség megújult részvételével a GHF úgy véli, eljött ez a pillanat” – hangsúlyozta közleményében a szervezet ügyvezető igazgatója, John Acree.

Acree szerint a CMCC, az Egyesült Államok és a tűzszünetet felügyelő, Izrael által vezetett mechanizmus át fogja venni a GHF humanitárius segélyelosztási modelljét, amely arra törekedett, hogy megakadályozza a Hamász iszlamista terrorszervezet hozzáférését a segélyekhez azzal, hogy azokat a civil lakosságtól elkülönítve, militarizált központokban osztották.

Noha a GHF amerikai szervezet, létrehozásában izraeli tisztségviselők és Benjámin Netanjahu kormányához kötődő üzletemberek is részt vettek. Izrael azzal vádolja a Hamászt, hogy elrabolta a humanitárius segélyeket, és a GHF célja a terrorszervezet kizárása volt a segélyek elosztásából az izraeli hadsereg (IDF) által megtisztított és ellenőrzött területeken létrehozott elosztóhelyeken.

(MTI)