Külpolitika Izraeli-palesztin konfliktus

Fontos változás történt Gázában

mfor.hu

Öt hónapos működés után hétfőn bejelentette működésének befejezését a Gázai övezetben a Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF).

A gázai segélyszervezet vezetője szerint a tűzszünetet felügyelő mechanizmus átveszi segélyezési modelljüket. A GHF célja a kezdetektől a sürgős szükséglet kielégítése volt, bebizonyítani az új megközelítés sikerességét ott, ahol mások kudarcot vallottak, és végül ezt a sikert átadni a nemzetközi közösségnek. A polgári-katonai koordinációs központ (Civil-Military Coordination Center, CMCC) létrehozásával, valamint a nemzetközi humanitárius közösség megújult részvételével a GHF úgy véli, eljött ez a pillanat – hangsúlyozta közleményében a szervezet ügyvezető igazgatója, John Acree.

Acree szerint a CMCC, az Egyesült Államok és a tűzszünetet felügyelő, Izrael által vezetett mechanizmus át fogja venni a GHF humanitárius segélyelosztási modelljét, amely arra törekedett, hogy megakadályozza a Hamász iszlamista terrorszervezet hozzáférését a segélyekhez azzal, hogy azokat a civil lakosságtól elkülönítve, militarizált központokban osztották.

Noha a GHF amerikai szervezet, létrehozásában izraeli tisztségviselők és Benjámin Netanjahu kormányához kötődő üzletemberek is részt vettek. Izrael azzal vádolja a Hamászt, hogy elrabolta a humanitárius segélyeket, és a GHF célja a terrorszervezet kizárása volt a segélyek elosztásából az izraeli hadsereg (IDF) által megtisztított és ellenőrzött területeken létrehozott elosztóhelyeken.

(MTI)

Miféle béke? Kijevet lőtték az oroszok

Az energetikai infrastruktúrát érte a támadás.

Mi történik? Hirtelen hatalmas lett a barátság Ukrajna és Trumpék között

Trump és Zelenszkij dönthet a béketervről, Ukrajna mindennel nagyon elégedett. A Fehér Ház szerint így állnak a dolgok a béke ügyében.

Saját 28 ponttal kontráz Európa – átírnák egy kicsit a békefeltételeket

Az európai vezetők javaslata.

Szijjártó Péter Brüsszelbe megy, és megmondja a magáét

Videót tett közzé a miniszter a repülőtérről.

Még egy kis idő, és összejön az orosz-ukrán béke?

Marco Rubio szerint igen.

Trump: Az ukrán vezetés hálátlan

Genfben bizakodó a korábbi ukrán védelmi miniszter, Donald Trump viszont dühös posztban reagált a béketárgyalások alakulására. Az amerikai elnök szerint az ukrán vezetés hálátlan.

Személyes találkozón zárhatja le a háborút Zelenszkij és Trump

Egy amerikai tisztviselő beszélt erről a Reutersnek a genfi béketárgyaláson. A konferencia vasárnap délután is tart, az amerikai külügyminiszter mellett Steve Witkoff különmegbízott, és a hadügyekért felelős államtitkár is a helyszínen van.

Az EU is helyet kap a vasárnapi béketárgyalás asztalánál

Az Európai Bizottság kabinetvezetője, Björn Seibert, és az Európai Tanács elnökének tanácsadója, Pedro Lourtie is ott lesz Svájcban. 

Megjött Brüsszel válasza Trump 28 pontos béketervére

Ursula von der Leyen szerint az amerikai javaslatcsomag további munkálatokat igényel.

Mesés helyen tárgyalnak a békéről az amerikaiak az ukránokkal

Svájcban konzultálnak.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

