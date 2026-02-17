Fordulat? Hatalmas területet foglaltak vissza Oroszországtól az ukránok

Ukrajna múlt hét szerda és vasárnap között 201 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza Oroszországtól, vagyis körülbelül akkora területet mint Békéscsaba. Az ukrán erők kihasználták, hogy az orosz hadsereg számára blokkolták a Starlink rendszer biztosította internet hozzáférést – derül ki az Agence France-Presse által a Hadtudományi Intézet (ISW) adatain alapuló elemzésből, amit a 24.hu szemlézett.

A Guradian szerint a visszafoglalt terület majdnem megegyezik az oroszok decemberi teljes havi nyereségével, és ez a legnagyobb földterület, amelyet a kijevi erők ilyen rövid idő alatt visszafoglaltak egy 2023 júniusi ellentámadás óta.

A visszafoglalt területek főként Zaporizzsja városától keletre koncentrálódnak, egy olyan területen, ahol az orosz csapatok jelentős előrelépést tettek 2025 közepe óta.

Az ukrán ellentámadások valószínűleg kihasználják az orosz erők Starlinkhez való hozzáférésének közelmúltbeli blokkolását, amelyről orosz katonai bloggerek azt állítják, hogy kommunikációs és parancsnoksági problémákat okoz a csatatéren

– közölte az ISW agytröszt.