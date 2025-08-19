1p
Külpolitika Izrael

Fordulat jöhet a Gázai övezetben?

mfor.hu

Elfogadta a tűzszüneti javaslatot a Hamász.

 

A palesztin szélsőséges iszlamista szervezet a regionális közvetítők, Egyiptom és Katar legutolsó javaslatára bólintott rá, értesült a BBC. A  javaslat azon a keretterven alapszik, amelyet még júniusban mutatott be Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja.

A tűzszünet kezdetben 60 napig tartana. Ez alatt a Hamász két fázisban szabadon engedné a még fogságában lévő 50 izraeli túsz – akik közül mintegy huszan lehetnek életben – felét. Cserében Izrael palesztin foglyokat engedne el. Eközben tovább folynának a tárgyalások egy állandó tűzszünetről.

Ételre váró gyerekek a Gázai övezetben
Fotó: UNRWA

Az még kérdéses, hogy mit reagál erre Izrael. Az izraeli hadsereg a hétvégén a nemzetközi tiltakozás ellenére is folytatta a hadműveleteket az övezetben, amelynek egy részét meg akarja szállni.

Az izraeli kormány korábban azt közölte, hogy csak olyan egyezséget fogad el, amely révén az összes, még fogságban lévő túsz egyszerre kiszabadul.

