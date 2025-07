Fordulat közeleg a német-magyar kapcsolatokban?

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

„Nagyon fontos tehát nekünk ez a kapcsolatrendszer. A magyar külkereskedelem negyede Németországgal bonyolódik, és számos más érdek is szorosan összeköt bennünket, magyarokat és németeket” – szögezte le.

Magyar Levente rámutatott, hogy: Németország továbbra is a legnagyobb befektető Magyarországon, német vállalatok közvetlenül mintegy negyedmillió embert foglalkoztatnak, míg közvetve akár az egymillió főt is elérheti azon honfitársaink száma, akik német cégek magyarországi tevékenységéhez köthetően dolgoznak.

Az államtitkár arról számolt be, hogy új helyzet van a magyar–német kapcsolatokban, miután a májusban hivatalba lépett, Friedrich Merz vezette berlini kormány az elődje politikájával szakítva több kérdésben is nyitott hazánk felé.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!