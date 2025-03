Formálódik az európai válasz Ukrajna ügyében: Magyarország az asztalnál sincs

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint Donald Trump amerikai elnök tartós békét szeretne Ukrajnában.

Starmer az általa Ukrajna ügyében vasárnapra összehívott londoni csúcstalálkozó hivatalos kezdete előtt, a BBC közszolgálati televíziónak adott interjúban kijelentette: megállapodott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Emmanuel Macron francia államfővel arról, hogy „talán még egy-két országgal” együtt elkezdik a harci cselekmények befejezését célzó terv kidolgozását, és ezt a tervet megbeszélik majd az Egyesült Államokkal is.

Trump és Zelenszkij pénteki nyilvános washingtoni szóváltásáról szólva Starmer úgy fogalmazott, hogy

de hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök is tartós békét szeretne Ukrajnában, és az ukrán államfő egyetért ezzel.

Arra a kérdésre, hogy Trump milyen békeegyezségben gondolkodik, a munkáspárti brit miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy „lenne egy vonal, amelynek védelméről megállapodás születik”.

This is about peace in Europe and the best outcome for Ukraine. That’s what I’m focused on. pic.twitter.com/bXBDftWeR6

Starmer ugyanakkor nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy tudja-e, hol húzódik majd ez a vonal Oroszország és Ukrajna között. A brit kormányfő szerint erről nyilvánvalóan tárgyalásokon kell dönteni, és ebben Ukrajnának is központi szerepet kell kapnia.

- tette hozzá.

Starmer szerint a békemegállapodás megvédéséről is gondoskodni kell majd, mivel a legrosszabb forgatókönyv az lenne, ha a harcok ideiglenesen szünetelnek, majd Oroszország ismét támadást indít.

Arra a kérdésre, hogy Donald Trump ígért-e neki amerikai garanciavállalást a békemegállapodás védelmére, amikor csütörtökön fogadta őt Washingtonban, a brit miniszterelnök azt mondta: ez kettőjük megbeszélésének „intenzív részét képezte”.

Trump a tárgyalások utáni közös sajtóértekezletükön is egyértelművé tette, hogy mindig készen áll a szövetségesek védelmére, és hangoztatta elkötelezettségét a NATO-szerződés ötödik cikkelye mellett, amely a kollektív védelemről szól – mondta Starmer a vasárnapi BBC-interjúban.

A brit kormányfő megismételte azt a többször is hangoztatott véleményét, hogy amerikai biztonsági garanciavállalások nélkül nem lehetne garantálni a megállapodást, és az egyezménynek nem is lenne elrettentő ereje.

London. A meaningful and warm meeting with Prime Minister @Keir_Starmer.



During our talks, we discussed the challenges facing Ukraine and all of Europe, coordination with partners, concrete steps to strengthen Ukraine’s position, and ending the war with a just peace, along with… pic.twitter.com/IAwcPgbhYW