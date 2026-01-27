2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Külpolitika Európai Unió

Fortyoghatnak Orbán Viktorék: von der Leyen különös kegyet vívott ki az egész uniónak

mfor.hu

Komoly fegyvertény, hogy sikerült ezt elérni egy meghatározó gazdasággal szemben.

Az EU és India mérföldkőnek számító szabadkereskedelmi megállapodást ír alá. Az EU és India a mai napon lezárta a tárgyalásokat egy történelmi jelentőségű, ambiciózus és kereskedelmi szempontból jelentős megállapodásról, amely mindkét oldalon a felek által valaha kötött legkiterjedtebb ilyen megállapodás.

A növekvő geopolitikai feszültségek és gazdasági kihívások közepette ez a megállapodás szorosabbra fűzi a világ második és ötödik legnagyobb gazdasága közötti gazdasági és politikai kapcsolatokat, és hangsúlyozza a felek közös elkötelezettségét a gazdasági nyitottság és a szabályokon alapuló kereskedelem iránt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta: „A világ legnagyobb demokráciái közötti partnerség elmélyítésével az EU és India ma történelmet írt. Mintegy kétmilliárd embert számláló szabadkereskedelmi övezetet hoztunk létre, amely gazdasági szempontból mindkét fél számára előnyös lesz. E megállapodással azt üzenjük a világnak, hogy továbbra is jelentős eredmények érhetők el a szabályokon alapuló együttműködés révén.”

Ráadásul ez csupán a kezdet – e sikerre építve a jövőben még szorosabb kapcsolat lehet Európa és India között. A két fél közötti áru- és szolgáltatáskereskedelem már jelenleg is évente több mint 180 milliárd eurót tesz ki, és ezzel közel 800 000 uniós munkahelyet támogat. A most kötött megállapodás 2032-re várhatóan kétszeresére növeli az EU Indiába irányuló áruexportját azáltal, hogy az Indiába irányuló uniós áruexport összértékének 96,6%-ára kiterjedően eltörli vagy csökkenti a vámokat. Mindez az európai termékekre kivetett vámokban mérve összességében évente mintegy 4 milliárd EUR megtakarítást eredményez majd.

A fejlemény jelentőségét fokozza, hogy:

India korábban egyetlen kereskedelmi partner számára sem biztosított ilyen ambiciózus kereskedelmi nyitást – áll  az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének közlésében.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Leeresztő szelep lesz az újra megnyíló gázai határátkelőhely?

Leeresztő szelep lesz az újra megnyíló gázai határátkelőhely?

A gázai övezet és Egyiptom között a tervek szerint a héten megnyílik az első határátkelő, miközben az általa tető alá hozott izraeli-Hamász tűzszünet a második fázisába lép. Mire számíthatnak a gázaiak?

Meghátrálás Minneapolisban: hullanak a fejek

Meghátrálás Minneapolisban: hullanak a fejek

Sorsdöntő lehet a meghátrálás Trump elégedetlensége után.  Eltűnhetnek a nagy kaliberek is a színről.

Trump rátalált furkósbotjára, csúnyán neki megy egy újabb országnak

Trump rátalált furkósbotjára, csúnyán neki megy egy újabb országnak

Donalt Trump amerikai elnök friss bejelentése szerint nem kegyelmez, és lesújt pénzügyi bombájával a távoli országra.

Szijjártó Péter szerint óriási jogi csalás történt

Magyarország európai bírósági eljárást fog indítani az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó, jogi csalással elfogadott REPowerEU-rendelet megsemmisítését kérve – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Thesszalonikiben.

Egyetlen szikrára van az Egyesült Államok a polgárháborútól? Szakértők szerint igen

Könnyen még tovább fajulhat a helyzet.

Továbbra sem csitulnak az indulatok Minneapolisban – Trump emberei az áldozatot okolják

Szélsőbalos agitátor lett volna a lelőtt ápoló?

Putyin szővivője elmondta, ki az, akivel biztosan nem fognak tárgyalni

Putyin szővivője elmondta, ki az, akivel biztosan nem fognak tárgyalni

Peszkov szerint meg kell várni, amíg elmegy.

Nagy lépést tett Ukrajna a béke felé?

Nagy lépést tett Ukrajna a béke felé?

Zelenszkij fontos bejelentést tett.

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a szerb-magyar döntő előtt

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a szerb-magyar döntő előtt

400 magyar utazik Belgrádba.

Nincs megállapodás az orosz-ukrán tárgyalások második napján

Nincs megállapodás az orosz-ukrán tárgyalások második napján

Következő vasárnap folytatják a tárgyalást a felek.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168