Fortyoghatnak Orbán Viktorék: von der Leyen különös kegyet vívott ki az egész uniónak

Az EU és India mérföldkőnek számító szabadkereskedelmi megállapodást ír alá. Az EU és India a mai napon lezárta a tárgyalásokat egy történelmi jelentőségű, ambiciózus és kereskedelmi szempontból jelentős megállapodásról, amely mindkét oldalon a felek által valaha kötött legkiterjedtebb ilyen megállapodás.

A növekvő geopolitikai feszültségek és gazdasági kihívások közepette ez a megállapodás szorosabbra fűzi a világ második és ötödik legnagyobb gazdasága közötti gazdasági és politikai kapcsolatokat, és hangsúlyozza a felek közös elkötelezettségét a gazdasági nyitottság és a szabályokon alapuló kereskedelem iránt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta: „A világ legnagyobb demokráciái közötti partnerség elmélyítésével az EU és India ma történelmet írt. Mintegy kétmilliárd embert számláló szabadkereskedelmi övezetet hoztunk létre, amely gazdasági szempontból mindkét fél számára előnyös lesz. E megállapodással azt üzenjük a világnak, hogy továbbra is jelentős eredmények érhetők el a szabályokon alapuló együttműködés révén.”

Ráadásul ez csupán a kezdet – e sikerre építve a jövőben még szorosabb kapcsolat lehet Európa és India között. A két fél közötti áru- és szolgáltatáskereskedelem már jelenleg is évente több mint 180 milliárd eurót tesz ki, és ezzel közel 800 000 uniós munkahelyet támogat. A most kötött megállapodás 2032-re várhatóan kétszeresére növeli az EU Indiába irányuló áruexportját azáltal, hogy az Indiába irányuló uniós áruexport összértékének 96,6%-ára kiterjedően eltörli vagy csökkenti a vámokat. Mindez az európai termékekre kivetett vámokban mérve összességében évente mintegy 4 milliárd EUR megtakarítást eredményez majd.

A fejlemény jelentőségét fokozza, hogy: